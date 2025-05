Foto: Divulgacao Nick Souza se une a MC BINN no funk de 'Posso Fingir'





Nick Souza é um artista que usa as suas raízes brasileiras para se distinguir das massas, navegando gêneros como R&B, jazz latino e o bom baile funk e nesta quinta-feira (8), o cantor, produtor e compositor lança o novo single Posso Fingir , uma colaboração inédita de MC BINN, um dos nomes mais marcantes do funk brasileiro da última década.

A faixa marca uma virada importante na carreira de Nick, que aposta na fusão de culturas para criar pontes musicais entre o Brasil e o exterior.





Filho de brasileiros e criado no Canadá, Nick carrega uma trajetória marcada por contrastes culturais: “Sempre foi difícil conectar as referências culturais dos dois países para me sentir parte de alguma coisa. Nem sempre tudo que rolava no Brasil chegava até o Canadá e vice-versa. Uma das primeiras coisas que explodiu do Brasil pra gringa que eu lembro eram os hits do MC BINN. ‘Bololo Haha’ e ‘Tá Tranquilo, Tá Favorável’ me marcaram muito, e foi por aí que comecei a me apaixonar pela música brasileira da minha geração — o Baile Funk — e a querer espalhar essa cultura pra fora do Brasil”.

Essa paixão agora se transforma em realidade com a chegada de Posso Fingir , uma faixa que combina batidas envolventes com uma letra melancólica e dançante. A composição, produção, mixagem e masterização foram feitas por Nick Souza. A colaboração aconteceu de forma espontânea e fluida em estúdio.

“O BINN chegou, nos conhecemos, trocamos muita ideia sobre como o Brasil está influenciando a cultura pelo mundo, e logo ele já estava com a letra pronta. Gravou de forma super profissional e ainda fechamos o clipe no mesmo dia”, revela Nick.

O lançamento, que chega acompanhado de videoclipe, reforça a missão do artista em conectar mundos: “Quero contar histórias que unam culturas. ‘Posso Fingir’ é sobre isso — sobre ser algo pra se encaixar, mas também sobre encontrar sua própria voz. E ter o BINN nessa comigo… é surreal. Tenho certeza que tem a mão de Deus no meio.”

Com o objetivo de aprimorar suas habilidades e se inserir de forma profissional no cenário musical, Nick estudou música na Western University e no Fanshawe College, ambos localizados em London, Ontário. Durante sua formação, trabalhou ao lado de Dan Brodbeck — produtor e engenheiro de som indicado ao Grammy e vencedor do prêmio Juno —, o que contribuiu para sua formação como um artista versátil, atuando nas áreas de produção, composição, mixagem e masterização.

Sua trajetória artística teve início ainda na universidade, quando gravou e lançou seu primeiro single, All The Way, seguido do EP Souza Szn, Vol.1 , em 2019. O reconhecimento veio logo em seguida, impulsionando apresentações em casas noturnas e eventos em cidades como Toronto, Hamilton e London. Entre os palcos que recebeu o artista estão o Modern Night Club, Mod Club, Mustang Lounge e The Wave.

Ao longo do tempo, Nick vem se destacando também nos bastidores da música, colaborando como produtor e engenheiro de som com talentos emergentes da cena musical de Toronto, como Kafayé, Jonah Zed e Fleedoe.

No final de 2021, ele lançou a faixa Light Show , que lhe rendeu o prêmio de Melhor Performance de Rap/Hip-Hop nos I nternational Portuguese Music Awards em 2022. A partir desse marco, Nick passou a incorporar cada vez mais o português em suas composições, fortalecendo sua identidade artística.

Com o lançamento de Posso Fingir , ele reafirma essa nova fase criativa voltada para suas raízes linguísticas e culturais.