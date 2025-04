Foto: Divulgacao Rita Lee: coletânea reúne tributos de Frejat, IZA e Criolo





Eterna, Rita Lee tem um legado musical gigante e enorme impacto na música e, mais precisamente, no rock brasileiro.

E foi pensando nisso que o produtor musical Moogie Canazio — amigo de Rita e Roberto de Carvalho e que fez parte da produção de alguns álbuns da discografia do casal — decidiu fazer sua releitura de canções da Rainha do Rock com o lançamento da coletânea Revisita Rita , lançada pela Universal Music.





“Essa ideia já existe há muito tempo, a Rita ainda estava com a gente quando eu criei esse projeto” , conta Moogie sobre Revisita Rita . “Conheci os dois em 1985 e tenho um carinho e uma admiração enormes por eles”.

A partir da ideia, ele começou a difícil tarefa de selecionar as músicas. Como são muitas, Moogie partiu para uma primeira lista: escolheu

Então, começou a pensar nos intérpretes: “Eu imaginava quem seriam essas pessoas que poderiam interpretar aquelas canções de forma que a Rita ficasse satisfeita de ouvir. Desde o início, minha vontade foi fazer algo que a Rita e o Roberto curtissem”.

Da lista de 20 canções, Moogie escolheu algumas, dentre elas Ovelha Negra , que ficou com IZA; Flagra , com Criolo; Chega Mais , com Duda Beat e Carol Biazin, e Mamãe Natureza , com Roberto Frejat.

“Eu recebo essa influência dela energicamente. E Roberto foi um queridaço: me deu total liberdade para escolher as músicas e, sobretudo, para escolher os artistas”, diz. “Por mais que o Roberto não esteja envolvido diretamente no projeto, ele me deu muita força. Primeiro por minha admiração por ele como pessoa, meu grande amigo. Segundo, como artista, produtor e compositor que é. É muito difícil você pegar algo que foi feito pelo Roberto e refazer”.

Pensando nisso, Moogie partiu para um plano: “O meu ‘refazer’ é no sentido de trazer de volta, pois é necessário levar em conta como Rita e Roberto pensaram e produziram aquelas canções originalmente. A músicas deles assume uma forma tão contundente: o arranjo, as ideias, os rifes... Então, por mais que estejamos revisitando esses clássicos, as pessoas vão reconhecê-los”.

destaca o apoio dano processo: “O catálogo da Rita está praticamente todo na companhia, portanto, é o melhor lugar para esse projeto. Me sinto privilegiado por fazer essa homenagem para uma pessoa tão especial” , finaliza.

Paulo Lima, presidente da Universal Music Brasil, falou sobre Rita e a nova coletânea que tomará forma: “Rita Lee é uma força da música brasileira que transcende gerações. Reunir esses artistas tão talentosos para revisitar algumas das músicas do seu vasto repertório é a nossa forma de celebrar sua genialidade e manter vivo seu imenso legado. Com novas vozes e novas leituras, mas com o mesmo espírito livre e irreverente que sempre marcou a obra da cantora, este EP é uma homenagem e também um convite: redescobrir Rita Lee sob novas luzes”

Revisita Rita chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (18).