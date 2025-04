Foto: Baskerp Extravaganza: Hong Kong recebe festival de cultura brasileira em junho





Um intercâmbio cultural entre o Brasil e a China é o que propõe a primeira edição do festival Extravaganza, que será realizado entre os dias 27 e 29 de junho em Hong Kong.

Durante três dias, moradores e visitantes em solo chinês poderão ter contato com diversas manifestações culturais brasileiras, como danças, músicas e comidas típicas, no icônico Vitality Park, com vista privilegiada para o Victoria Harbour.





Para aquecer, entre os dias 20 e 26 de junho, Hong Kong será palco de diversas ativações em diferentes pontos da cidade, com apresentações, workshops e dinâmicas interativas para entreter e envolver o público.

Stefan Matzinger, CEO do Extravaganza, morou mais de 20 anos em São Paulo e há mais de uma década vive em Hong Kong. Ele explica a origem desta comemoração: “Eu sou um brasileiro de coração. Nesses 50 anos de relações entre Brasil e China, as conversas sempre focaram questões comerciais. Senti que era hora de promover um intercâmbio cultural também”.

O público pode vibrar com a energia contagiante da Escola de Samba Unidos de Padre Migue l (UPM), que leva para Hong Kong toda a paixão do Carnaval. "É uma oportunidade de mostrar a força e a beleza da nossa cultura para o mundo" , diz Andressa Marinho, rainha de bateria e embaixadora do Extravaganza.

Para Willian Costa, diretor artístico do festival, o Carnaval vai além do espetáculo. “Ele tem um impacto social profundo. Ao longo da minha trajetória, vi de perto como essa manifestação cultural pode ser uma ferramenta poderosa de transformação, capaz de gerar oportunidades e mudar vidas.”

O executivo foi responsável por selecionar os 26 integrantes da UPM que vão para a excursão no oriente. “É um meio de capacitação e crescimento, já que podemos oferecer experiências que ampliam os horizontes das pessoas”.

“Receber a notícia foi um momento de alegria, pois sei que estou vivendo da arte, das oportunidades, e com isso, a chance de viver um novo projeto me enche de felicidade” , relembra Andressa, na expectativa de sua primeira viagem para o outro lado do mundo. “Cada viagem traz algo único e enriquecedor. Conhecer uma nova cultura, novas pessoas, novas tradições, tudo isso será maravilhoso. Acredito que o novo nos ajuda a evoluir”.

"Andressa representa exatamente o que buscamos no festival: talentos com grande potencial que ainda não tiveram a chance de brilhar mundo afora”, diz Tatiana Matzinger, diretora do festival. “Além de ser uma artista incrível e determinada, ela é uma referência para muitas mulheres na comunidade das escolas de samba. Escolhê-la como embaixadora reforça nosso compromisso de abrir portas para novos talentos e criar oportunidades que realmente fazem a diferença” , conclui.

"A ideia surgiu do Carnaval, mas queremos levar a cultura do Brasil como um todo" , explica a executiva. "Queremos que o público de Hong Kong se apaixone pela diversidade e pela alegria do nosso país" .

Para isso, também estão na programação shows, workshops e dinâmicas com a cantora paulista Thulla, o cantor baiano Diggo, além de Repiquesia, Abadá Capoeira Salvador, Ricardinho e DJ Maurício, que prometem performances únicas e especiais para a ocasião.

Formado pela Escola Olodum, com uma trajetória marcada por turnês internacionais e participação nos principais blocos afros de Salvador, Diggo será a voz da Bahia nesta edição, com um repertório que mistura axé, samba-reggae e a energia única dos carnavais baianos.

Ao lado de Diggo, no palco, estarão os músicos da Repiquesia, grupo de samba-reggae, que também realizarão uma apresentação própria durante o festival.

Criado em homenagem ao repique, instrumento tocado desde a infância por Geraldo Marques, fundador do projeto, o Repiquesia oferece formação musical para crianças, jovens e adultos, com foco em pessoas negras e de comunidades periféricas.

Já o Abadá Capoeira Salvador representa a arte-luta ancestral da capoeira, como expressão de identidade, educação e resistência. Núcleo da renomada Abadá-Capoeira, presente em mais de 60 países, o grupo promove oficinas, rodas e atividades culturais voltadas a crianças, jovens e adultos da capital baiana.

Representando a Bossa Nova, outra das grandes expressões culturais brasileiras, estará a cantora Thulla Melo, dona de uma voz ímpar e carisma único. Agitando as pick-ups, teremos DJ Maurício, descendente de japoneses que já percorreu diversas cidades na terra de seus ancestrais. Trazendo uma mistura de arte e esportes, o tricampeão de futebol freestyle Ricardinho baterá uma bola esperta com o público.

O intercâmbio cultural será celebrado com a participação de nomes chineses, como o grupo de percussão Passion for Percussion e o campeão de futebol freestyle Lyson Sze.

A culinária brasileira também terá destaque, com a presença de food trucks e restaurantes com pratos típicos.

Com caráter social, o Extravaganza também ressalta as iniciativas que beneficiarão pessoas carentes de Hong Kong, oferecendo oficinas de samba, futebol, capoeira e percussão, além de alimentação durante a festa.

O evento conta com o apoio da Seção Cultural do Consulado Geral do Brasil em Hong Kong e do Hong Kong Tourism Board. E este é só o começo, já que o Extravaganza pretende expandir o festival para outras cidades da Ásia e criar um camarote no Sambódromo da Marquês de Sapucaí em 2026.