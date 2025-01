Foto: Divulgacao Delia Fischer e Roberto Menescal anunciam single inédito que será revelado ao vivo no Rio





A premiada pianista, cantora e compositora Delia Fischer anuncia com exclusividade para esta coluna, que ela apresentará seu inédito single Eu Canto Pro Dia Nascer , uma referência imediata à Bossa Nova, com o lendário produtor Roberto Menescal no dia 4 de fevereiro durante seu show no Blue Note Rio.

Na ocasião, o público presente vai conferir o clipe oficial da faixa e a performance de Delia e Menescal ao vivo da canção, juntamente com o quarteto que acompanha a artista.





“No dia 4 de fevereiro, eu vou fazer uma participação com minha amiga e agora também parceira no Blue Note Rio. Nós vamos lançar e mostrar pela primeira vez a música Eu Canto pro Dia Nascer, a nossa primeira música. Nós gravamos e eu adorei o resultado, Delia arrasou! Vai ser muito legal, eu praticamente pedi para participar desse show com ela e tocar a nossa música nova, então eu acho que vocês podem ir lá conferir, contamos com vocês!!!!” , disse Menescal, também com exclusividade para esta coluna.

Eu Canto Pro Dia Nascer foi escrita por Delia Fischer, com música de Roberto Menescal. A produção da faixa é assinada pela cantora, juntamente com Mathias Correa. Já o clipe oficial da canção tem a concepção e produção do conceituado Nando Chagas.

O repertório do show conta com faixas de seu mais recente trabalho de estúdio, Beyond Bossa , já disponível nas plataformas digitais pela Origin Records e que é uma compilação de 12 canções orientadas à Bossa Nova e que reúne nomes como Mario Biondi, Chico Pinheiro, Pretinho da Serrinha, Marcos Valle, Gretchen Parlato, o grupo vocal New York Voices, entre outros.

Canções como Marketplace, What Good Is Summer?, A Little Samba, Almost Paradise , assim como canções de seus álbuns anteriores, Andar Com Gil (2023), H.O.J.E. (2021), Saudações Egberto (2011) e Presente (2010) também estarão no repertório do show de Delia Fischer.

Também estão previstas as interpretações da artista de temas de Milton Nascimento e clássicos da Bossa, acompanhada pelo trio formado com o baixista e cantor Matias Correia, o guitarrista Rodrigo Campello e o baterista João Di Sabbato.

Beyond Bossa representa a primeira gravação em inglês de Delia Fischer, notável arranjadora e pianista, que recebeu cinco estrelas da revista de jazz DownBeat em 2019, do jornalista, músico e compositor Allen Morrisson. Ambos trabalharam juntos para criar versões em inglês que e honravam o espírito das letras

originais enquanto contavam histórias envolventes em um vernáculo mais americano.

Roberto Menescal, um dos grandes expoentes da Bossa Nova e grande compositor de pérolas da MPB, continua criando, compondo e tocando após mais de oito décadas de vida.

“Tenho um orgulho danado de ser parceira do Menescal. Antes de gravar Delia Fischer: Beyond Bossa essa canção já estava sendo costurada, e nada mais "além da Bossa" do que ele" , comentou Delia Fischer, com exclusividade para esta coluna.

"Este single vai vir na sequência deste primeiro disco internacional e isso me dá a maior alegria e orgulho: estar com o Menescal, figura ícone da Bossa Nova, mas também um cara que está em plena atividade e criatividade. Obrigada parceiro, tentei caprichar ao máximo em todas as etapas da nossa canção. Eu Canto pro Dia Nascer assim como o Orfeu Negro, porque a gente precisa da fé e do som todos os dias pra vida fazer sentido Uma delícia tocar e cantar ao seu lado, com as palavras que brotaram ouvindo aquele samba que você me enviou no whatsapp” , complementa Delia, celebrando a parceria com Menescal.