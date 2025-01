Foto: Universal Music / Verve Records Álbum ao vivo inédito de Ella Fitzgerald chega em 2025





A lendária gravadora Verve Records, pertencente à Universal Music Group, anunciou na última semana o lançamento de um álbum ao vivo inédito da icônica Ella Fitzgerald (1917-1996). Trata-se de The Moment of Truth: Ella At The Coliseum , que chegará ao mercado internacional no dia 28 de fevereiro em múltiplos formatos.

Para aquecer este lançamento, a Universal Music já disponibilizou uma faixa deste disco: The Moment Of Truth , que já está nas plataformas digitais.





Todas as faixas contidas em The Moment of Truth: Ella At The Coliseum passaram por novos processos de mixagem e masterização através de suas fitas master analógicas, resultando em áudio de alta fidelidade, o que é normalmente inédito para uma gravação de concerto ao vivo daquela época.





The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum foi gravado no Oakland Coliseum em 30 de junho de 1967 e seu material fonográfico foi recentemente descoberto na coleção particular de fitas de Norman Granz, fundador da Verve Records. O disco conta com nove faixas, a maioria nunca ouvida antes, e apresenta Fitzgerald acompanhada por membros da The Duke Ellington Orchestra em seu auge.

Já as gravações resultantes ressaltam a reputação de Ella Fitzgerald como uma renomada artista ao vivo. Para se ter uma ideia, o The New York Times reconheceu a performance da artista como "perfeição absoluta, personificada".

The Moment of Truth: Ella At The Coliseum marca um momento interessante na carreira da artista. No verão de 1967, ela estava no meio de uma turnê de três anos especialmente gratificante com a colaboração de gravação com Duke Ellington (1899-1974), incorporando canções pop de sucesso do final dos anos 1960 no repertório de seus concertos.

Duas delas são apresentadas neste inédito álbum ao vivo: Alfie e Music To Watch Girls By .

Ambas foram gravadas com o apoio da orquestra de Duke Ellington, enquanto que Ella faz piadas com o público antes de impressioná-los com sua voz incomparável.

Confira o conteúdo completo de The Moment of Truth: Ella At The Coliseum de Ella Fitzgerald:

1. The Moment Of Truth

2. Don’t Be That Way

3. You’ve Changed

4. Let’s Do It (Let’s Fall In Love)

5. Bye Bye Blackbird

6. Alfie

7. In A Mellow Tone

8. Music To Watch Girls By

9. Mack The Knife