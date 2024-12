Foto: Deezer Deezer destaca novos talentos no 'My Deezer Year'





A plataforma de streaming Deezer revela com exclusividade para esta coluna , os novos talentos musicais do Brasil que estão figurando em sua retrospectiva anual My Deezer Year , que destaca a jornada musical de seus usuários e tendências marcantes do ano de 2024 .

Mais do que uma análise personalizada e uma experiência divertida, a iniciativa também aponta os principais movimentos da música na plataforma, incluindo listas dos artistas e gêneros mais ouvidos .





Neste ano, os holofotes se voltam também para uma nova onda de talentos musicais que vem conquistando o público e moldando o futuro da música brasileira. Nomes como Thauane, Ajuliacosta, MC Tuto, Thais Macedo e Casa Aberta fazem parte de uma seleção elaborada pelos editores da Deezer , que apontam artistas nacionais com grande potencial para 2025 .

O destaque dos novos talentos também reforça o impacto do programa Deezer Next , criado para identificar e apoiar artistas em desenvolvimento. Ao oferecer suporte editorial e ferramentas exclusivas para visibilidade, o programa já revelou grandes nomes do cenário nacional como Hugo & Guilherme, Allana Macedo e Melly .

Em 2024, Ajuliacosta e Thauane foram as escolhidas para integrar o programa, com anúncios feitos em momentos estratégicos do ano, e estão na lista de “nomes para ficar de olho em 2025” .

Confira a lista completa de potenciais artistas indicados pelos editores da Deezer :

1. Ajuliacosta

2. Thauane

3. MC Tuto

4. Thais Macedo

5. Casa Aberta

6. Hugo Henrique

7. Fiorella

8. Kaká e Pedrinho

9. Bia Soull

10. Barona