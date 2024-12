Foto: Reprodução / Instagram / @anacastela Ana Castela anuncia transição para a música pop em 2025





Ana Castela , a famosa boiadeira que conquistou o mercado sertanejo e se estabeleceu com um dos grandes nomes em 2024, disse ao portal Leo Dias que pretende mudar a rota de sua carreira artística no próximo ano.

Relembrando tudo o que viveu neste ano, Ana Castela revelou que deseja realizar outros projetos diferentes no próximo ano e isso inclui até uma migração de gênero musical .





“Esse ano também me fez ter muita vontade de criar outros projetos muito diferentes, além do chapéu e bota. Significa que agora, para o ano que vem, eu quero fazer um álbum pop, fechado no pop, com mais dança, sabe? A gente já está começando na verdade a produzir ele, terão algumas surpresinhas no meio

desse álbum” , disse Ana Castela , ao portal Leo Dias .

Porém, os novos desafios na música não querem dizer que a cantora se afastará do sertanejo . A cantora olha toda essa movimentação como um teste para a sua carreira .

“Eu tô gostando dessa vibe e esse álbum pop não vai ser pra ficar, vai ser algo pra eu testar, ver se eu gosto, se dá certo, atingir outros públicos, outras cidades" , concluiu.

Com apenas três anos de carreira, Ana Castela conquistou uma indicação ao Grammy Latino deste ano. Além disso ela foi a única mulher dentro do TOP 10 das mais ouvidas do Spotify Brasil em 2024 .