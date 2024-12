Foto: Bob Wolfenson Gilberto Gil lança show no Acústico MTV em vinil





Lançado em 1994 pela Warner Music , o icônico Acústico MTV de Gilberto Gil ganha uma edição especial em vinil pelo projeto de licenciamento Rocinante Três Selos .

Intitulado Gil Unplugged , o álbum chega ao mercado no formato de vinil duplo, celebrando um marco na música brasileira e a consagrada trajetória de um dos maiores artistas do país. A pré-venda acontece com exclusividade no site da Rocinante Três Selos .







Acústico MTV: Gilberto Gil é o sexto álbum ao vivo de Gilberto Gil, que, na época, saiu nos formatos LP, CD, K7 e VHS , como parte da série Acústico MTV .

Para Gil, o formato acústico era um reencontro com suas raízes, como ele definiu na época: "Esse acústico foi montado com a intensidade sonora da quietude, que ressalta os timbres mais doces da tradição brasileira do choro e da canção”.

Este relançamento é uma celebração à genialidade de Gilberto Gil , reconhecido como um dos maiores músicos da história do Brasil e do mundo. O vinil duplo chega em uma edição especial com 2 LP's de 180g coloridos , capa exclusiva e projeto gráfico assinado pela Rocinante Três Selos .

Foto: Divulgacao Gilberto Gil relança 'Acústico MTV' em vinil





O encarte traz texto de Bento Araújo , que contextualiza a importância histórica do álbum e detalha os bastidores dessa gravação única.

O repertório apresenta sucessos como A Novidade , parceria com Os Paralamas do Sucesso , e clássicos como Esotérico, Realce, Parabolicamará , Tempo Rei e Toda Menina Baiana , recriados com arranjos acústicos que ressaltam a essência de cada composição.

A banda que acompanhou Gil na gravação contava com nomes como Arthur Maia (1962-2018), Jorginho Gomes, Marcos Suzano e Lucas Santana , que trouxeram uma roupagem nova e vibrante às músicas, além de incluir referências à música regional brasileira, como o baião em Expresso 2222 e o coco em Parabolicamará .

Gilberto Gil encontrou no projeto Acústico MTV uma oportunidade única de dialogar com o público jovem dos anos 1990 , ampliando sua já consagrada trajetória. O resultado foi um trabalho que combina arranjos sofisticados, instrumentação impecável e uma conexão íntima com o público.

Confira o conteúdo completo de Acústico MTV: Gilberto Gil em vinil duplo :

Lado A

1. A novidade (Herbert Vianna, Bi Ribeiro, João Barone, Gilberto Gil) 5:24

2. Tenho sede (Anastácia, Dominguinhos) 4:21

3. Refazenda (Gilberto Gil) 3:38

4. Realce (Gilberto Gil) 4:24

Lado B

1. Esotérico (Gilberto Gil) 5:17

2. Drão (Gilberto Gil) 5:01

3. A paz (Gilberto Gil, João Donato) 4:53

4. Beira mar (Gilberto Gil, Caetano Veloso) 4:55

Lado C

1. Sampa (Caetano Veloso) 3:45

2. Parabolicamará (Gilberto Gil) 4:44

3. Tempo rei (Gilberto Gil) 5:02

4. Expresso 2222 (Gilberto Gil) 4:44

Lado D

1. Aquele abraço (Gilberto Gil) 4:23

2. Palco (Gilberto Gil) 4:30

3. Toda menina baiana (Gilberto Gil) 4:38

4. Sítio do Picapau Amarelo (Gilberto Gil) 3:37