Fotos: BigHit Music / Creative Commons Inteligência artificial permite dueto entre V, do BTS, e Bing Crosby





Na era da inteligência artificial , a união de dois artistas de gerações distantes como o cantor V , da boyband coreana BTS e o lendário cantor Bing Crosby (1903-1977) chega a surpreender.

Enquanto que um artista é um dos grandes nomes do pop no século XXI , o outro, que gravou mais de 1.600 músicas durante sua carreira, nasceu no inicio do século XX .





O resultado dessa parceria inusitada está na reedição do clássico White Christmas , uma canção escrita por Irvin Berlin (1888-1989) em 1942 para o filme musical Holiday Inn e que fez um grande sucesso na voz de Bing Crosby , se mantendo por 11 semanas no chart da Billboard .

O single, lançado originalmente em 30 de julho de 1942 pela gravadora Decca Records , ganha uma releitura produzida por inteligência artificial que já está disponível no YouTube , apresentando Crosby como Papai Noel em uma animação inédita.

Não é a primeira vez que um dueto dessa forma foi realizado: em 1991, Natalie Cole (1950-2015) emocionou o mundo ao realizar um dueto com o seu falecido pai, o grande Nat King Cole (1919-1965) em uma regravação do clássico Unforgettable .

A Billboard publicou uma matéria explicando que o dueto entre V e Bing Crosby faz parte do projeto dos herdeiros do lendário cantor, como forma de apresentar sua obra às novas gerações. O fato de V participar de White Christmas faz sentido: o jovem artista pop é fã de Crosby e já disso isso em várias ocasiões, chegando a afirmar que o falecido artista é sua referência na música .

Outro ponto que definiu o novo dueto é que V chegou a gravar It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas , canção de Meredith Wilson (1902-1984) e gravada por Bing Crosby em 1951, para celebrar os 10 anos do BTS em 2023.

Para a nova gravação, foi utilizado o fonograma de uma apresentação de Crosb y gravado em uma rádio nos anos 1950. A faixa passou por um processo de mixagem antes de V ingressar no Exército no final de 2023. A separação dos vocais de Crosby de sua apresentação na rádio foi posteriormente incluída na nova faixa.

A canção já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Geffen Records e o resultado desta gravação você confere abaixo: