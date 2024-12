Foto: Divulgacao Gloria Groove emplaca 'Nosso Primeiro Beijo' em novela da Globo





O single Nosso Primeiro Beijo , de Gloria Groove , foi trilha sonora de um momento especial na atual novela das nove, Mania de Você da TV Globo .

Na cena exibida na última quarta-feira (27), a personagem Mércia , interpretada por Adriana Esteves , pediu que sambistas em um bar tocassem a música. Em seguida, dançou ao som da performance com Volney , personagem de Paulo Rocha .





A escolha de Nosso Primeiro Beijo reforça seu impacto como um dos maiores e mais românticos hits nacionais deste ano. Um dos maiores sucessos da Serenata da GG , primeiro projeto de pagode da Gloria Groove , a faixa permaneceu por mais de 110 dias no Top 50 do Spotify Brasil e recebeu certificação de platina triplo , e atualmente soma mais de 87 milhões de streams no Spotify .



Além da presença de Nosso Primeiro Beijo na trama de Mania de Você , Gloria Groove também faz parte da trilha sonora da atual novela das seis, Garota do Momento, com um cover de Smoke Gets In Your Eyes , canção conhecida na versão do grupo estadunidense The Platters .