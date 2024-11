Fotos: Reprodução Opera e Spotify fecham parceria e lançam player de música em navegador





A Opera , empresa de navegadores com sede em Oslo e o Spotify , o maior serviço de streaming musical do mundo, firmaram uma parceria para facilitar ainda mais a experiência de ouvir músicas, podcasts e audiolivros enquanto os usuários navegam em seus computadores.

Como parte dessa parceria, o Spotify se torna o serviço de streaming padrão dentro do Music Player aprimorado do navegador principal da Opera, o Opera One .





Os usuários do Opera também terão a oportunidade de experimentar gratuitamente o Spotify Premium por um tempo limitado , desbloqueando

acesso sem anúncios, a possibilidade de baixar músicas para ouvir offline , com áudio de maior qualidade.

“As pessoas adoram ouvir música e podcasts enquanto estão no computador. Agora, com o Spotify na barra lateral do Opera One, tudo está à mão – você pode fazer compras, escrever, planejar uma viagem, tudo sem precisar interromper a sua música e áudio favoritos ao acessar diretamente o player multimídia flutuante do navegador” , afirma Joanna Czajka , diretora de produto na Opera .

De acordo com uma pesquisa realizada pela Opera, 66% dos entrevistados escutam música no celular mesmo quando estão em seus computadores , sendo que 89% explicaram que isso facilita o acesso às músicassem precisar alternar entre abas e aplicativos ou acessar sites .

Quando perguntados sobre o que a integração de um player de música no navegador desktop proporcionaria, 66% responderam que não se distrairiam tanto com essas trocas e que poderiam controlar sua música mais facilmente enquanto realizam outras tarefas. Juntos, a Opera e o Spotify estão respondendo a essa necessidade.

O novo tocador de música, com o Spotify como serviço de streaming padrão, está localizado na barra lateral do navegador Opera One . Quando ativado,

ele pode ser destacado e movido pela tela sem interromper o fluxo de navegação do usuário. Assim, em vez de alternar constantemente entre o que

estão fazendo e a música a ser tocada, o aplicativo flutua na janela do navegador com o Music Player da Opera .

O recurso também é útil para usuários que participam de reuniões ou chamadas com frequência : o áudio que está tocando no navegador é automaticamente

suavizado, pausado durante a chamada e retomado em seguida.

Além do Spotify ser o player de música padrão na barra lateral do Opera One , usuários em países selecionados ao redor do mundo terão a oportunidade de

aproveitar alguns meses gratuitos do Spotify Premium , se ainda não forem assinantes. A promoção, atualmente disponível apenas no Opera One , será

expandida para o Opera para Android no início de 2025 .

Sobre o Opera One

Lançado no mês passado, o Opera One R2 é o navegador mais potente e com o design mais avançado da Opera até hoje. Além do novo Music Player , o navegador principal da empresa para desktop oferece uma série de novos recursos que proporcionam mais opções de personalização, melhor gerenciamento de abas e as inovações mais recentes em IA .

Os usuários da Opera em países selecionados poderão fazer o upgrade para o Spotify Premium e desfrutar de 2 a 3 meses gratuitos; esses países são: Argentina, Brasil, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Malásia, Filipinas, Polônia, Espanha, Tailândia, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e Vietnã .