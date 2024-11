A lendária banda irlandesa U2 apresenta na última sexta-feira (22) a inédita faixa Luckiest Man In The World , que integra o álbum How To Re-Assemble An Atomic Bomb , uma coleção de 10 faixas extraídas das sessões de gravação originais de How To Dismantle An Atomic Bomb , o aclamado álbum que conquistou oito Grammy Awards .

O single, que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Island Records , vem acompanhado de um lyric vídeo no YouTube .





Além de Luckiest Man In The World , também foram disponibilizadas pelo U2 as faixas Country Mile e Picture Of You (X + W) .

How To Dismantle An Atomic Bomb (Re-Assemble Edition) , incluindo How To Dismantle An Atomic Bomb e How To Re-Assemble An Atomic Bomb já está disponível no streaming, marca o o 20º aniversário do álbum que revelou o megahit Vertigo .

“As sessões de ‘How To Dismantle An Atomic Bomb’ foram um período muito criativo para a banda, pois estávamos explorando muitas ideias de músicas no estúdio" , explica The Edge . "Fomos inspirados a revisitar nossas primeiras

influências musicais, e foi um período de profunda introspecção pessoal para Bono, que estava tentando processar - desmontar - a morte do pai dele".

O lendário guitarrista e compositor do U2 continua: "Para esta edição de aniversário, entrei em meu arquivo pessoal para ver se havia alguma joia inédita e tirei a sorte grande. Escolhemos dez que realmente nos tocaram. Embora na

época tenhamos deixado essas músicas de lado, observando agora, reconhecemos que nossos instintos iniciais estavam corretos e nós estávamos no caminho certo".

E conclui: "O que se obtém neste ‘álbum sombra’ é a energia crua da descoberta, o impacto visceral da música, uma narrativa sonora, um momento no tempo, a exploração e a interação de quatro músicos tocando juntos em uma sala... esta é a pura sensação do U2”.

Para celebrar ainda mais o aniversário, o seminal álbum How To Dismantle An Atomic Bomb foi remasterizado pela primeira vez . O processo levou a banda a voltar aos arquivos para revisitar as sessões de gravação do início dos anos 2000, período de intensa criatividade para o U2 no estúdio e também um momento de profunda reflexão pessoal e artística após o falecimento do pai de Bono, Bob , em 2001.

Confira o lyric vídeo de Luckiest Man In The World do U2 :