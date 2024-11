Foto: Divulgacao Welida Souza: conheça a stylist por trás do clipe 'Raízes', de Negra Li





O clipe Raízes , da cantora Negra Li , é conhecido por dar vida à letra da música que fala sobre os desafios que a população negra enfrenta (entre eles o preconceito e o racismo ), e a importância de valorizar a vida, a estética e a cultura negra .

Welida Souza é a stylist por trás do clipe, onde Negra Li aposta em um cabelo afro volumoso, dividido em três partes, incluindo um topete. Com uma maquiagem leve e sutil, a cantora defende sua ancestralidade no vídeo que soma 616 mil visualizações .





“Minha dor é de cativeiro e a sua é de cativeiro”, canta Negra Li em um dos versos da canção.

Na letra da música, Negra Li fala sobre os comentários negativos comumente feitos sobre a estética e a cultura de pessoas negras: “Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo. Saravá, sou sarará, e assim quero sê-lo.”

A reflexão trazida no clipe vai de encontro aos ideais de Welida , que acredita que seu trabalho é uma ferramenta de empoderamento e representatividade: “Minha intenção sempre foi fazer arte na cabeça do meu povo, valorizar o cabelo real dos negros e fazer com que eles se sintam bem”, diz.

Foto: Reprodução / YouTube Welida Souza: conheça a stylist por trás do clipe 'Raízes', de Negra Li





A vocação da stylist foi descoberta já na infância, quando ela mexia nos cabelos de quem visitava a sua casa. Mas o verdadeiro despertar veio quando ela viu um penteado diferente em sua prima: tranças que iam desde a raiz até a metade da cabeça, como ela explica: “Passei a reproduzir esse penteado na minha tia até ficar bom. Fazia no olho, mesmo, sem ajuda profissional” , lembra a beauty stylist .

Com o tempo, Welida Souza passou a se inserir cada vez mais no mundo do visual afro. Aos 16, trabalhou na Galeria do Reggae , em São Paulo , onde entendeu que penteados como o de sua prima, que valorizam os traços afro, vão além da estética: são também uma forma de militância.

“Minha intenção sempre foi fazer arte na cabeça do meu povo, valorizar o cabelo real dos negros e fazer com que eles se sintam bem. Antes, meu foco eram as tranças, os dreads e o permanente afro. Hoje, meu pensamento se expandiu e faço outros tipos de aplique. Quero que todos se sintam seguros comigo”, afirma Welida Souza , que atua também como maquiadora.

Além de Negra Li, Welida Souza também já atendeu diversas outras celebridades do mundo da música, como Karol Conka , Emicida e Rael .

Confira o clipe Raízes , de Negra Li , que conta com a participação de Rael :