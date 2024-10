Foto: Nicolas Gerardin Shakira explica porque adiou turnê nos EUA





A estrela pop colombiana Shakira foi obrigada a adiar sua turnê nos EUA . A série de shows Las Mujeres Ya No Lloran enfrentou uma demanda muito alta na venda de seus ingressos no país, no que obrigou a cantora a tomar uma decisão emergencial .

Shakira adiou os shows nos EUA que estavam inicialmente marcados para acontecer nos meses de novembro e dezembro de 2024 . A cantora explicou em um comunicado oficial publicado em suas redes que a produção da nova turnê cresceu tanto que a busca pelos ingressos foi muito maior que o esperado.





Com isso, para atender à toda essa demanda, Shakira preferiu transferir esses sows para maio de 2025 .

“Quero agradecer pelo apoio extraordinário que vocês têm me dado desde o anúncio da tour que está se tornando a mais importante da minha carreira até agora” , disse Shakira . “Como a Live Nation informa, minha produção cresceu a tal magnitude, assim como a demanda por ingressos e mais shows, que superou as expectativas mais otimistas”, complementou.

Contudo, os shows que Shakira se programou para realizar no Brasil em 2025 seguem com as suas data inalteradas. Ela se apresentará no país em fevereiro de 2025 com shows no Rio e em São Paulo . Além disso, a estrela pop também se apresentará no México , com shows em Guadalajara, Monterrey e Cidade do México .