Foto: Archive LLP MJ Kim Você sabe quantos shows Paul McCartney já realizou no Brasil?





Os fãs mais exaltados já falam que Paul McCartney já deveria ter RG e CPF no Brasil .

Exageros a parte, não é de hoje que o ex-Beatle tem realizado verdadeiras "residências" ao longos dos anos, mais precisamente, desde 1990 , quando realizou seu primeiro show no Rio de Janeiro .





Naquele ano, Paul McCartney chegou a reunir 184.500 pessoas no antigo Maracanã , estabelecendo um recorde de público para a época. Era sua primeira turnê mundial, que divulgava o álbum Flowers In The Dirt , lançado em 1989 e dedicado a Chico Mendes .

Ali, começava uma relação mais próxima de McCartney com os seus fãs brasileiros.

Agora, a CNN solicitou uma pesquisa à produtora Bonus Track para saber quantos shows a voz de Hey Jude e Let It Be já realizou por aqui. O resultado foi 36 shows , com 10 passagens em anos diferentes no país. Além disso, 12 cidades brasileiras foram contempladas com suas apresentações.

A cidade que mais recebeu os shows de Paul McCartney é São Paulo , com 11 apresentações , seguida de Rio de Janeiro com 6 e Belo Horizonte , 4 .

Além destas grandes capitais, cidades como Belo Horizonte, Brasília, Cariacica, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Salvador e Recife já tiveram a oportunidade de um show de McCartney .

O palco com mais shows de Paul McCartney no Brasil foi o Allianz Parque , com 8 das 11 apresentações em São Paulo .

O ex-Beatle já fez elogios públicos sobre a arena, a qual considera um dos 10 melhores lugares que ele já realizou seus shows desde sua época nos Beatles .