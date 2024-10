Foto: Reprodução / YouTube Rick Davies, do Supertramp, faz rara aparição com show em Nova York





Rick Davies , lendário cantor e compositor britânico e um dos fundadores do Supertramp , uma das mais importantes bandas da história do rock progressivo, fez uma rara aparição nos EUA , com um show intimista no Stephen Talkhouse em Long Island, Nova York (EUA).

A apresentação, que aconteceu no dia 12 de outubro deste ano, contou com os músicos Mike Reilly, Scott Kreitzer, Bosco Michne, Bill Donelly, Brad Beyer e G.E. Smith - este, que acompanhou por muitos anos a dupla Hall & Oates , além de ter sido diretor musical nos anos 1990 do icônico programa Saturday Night Live .





Nos vídeos divulgados no YouTube , Rick Davies apresenta uma excelente disposição frente ao seu piano Yamaha CP, onde revisitou alguns dos grandes sucessos do Supertramp , como From Now On, Downstream, Blood Well Right e You Started Laughing , os quais ele assina as composições.

Davies se viu obrigado a deixar os palcos em 2015 , em uma turnê comemorativa do Supertramp pela Europa , em decorrência do diagnóstico de mieloma múltiplo , que, segundo a literatura médica, é um câncer de células plasmáticas que produz

anticorpos .

Há seis anos, Rick Davies concedeu uma rara entrevista na qual revelou ter superado seus problemas de saúde e de seu desejo de tocar novamente, algo que ele se viu impossibilitado de fazer por volta de 2016, quando estava em tratamento médico.

Na mesma entrevista, Davies chegou a afirmar que seria improvável uma nova

reunião do Supertramp .

O músico já havia se apresentado no Stephen Talkhouse em junho de 2022,

com a banda Rick and the Rockets .

Estima-se que o Supertramp , formado em Londres no ano de 1970, já tenha vendido mais de 60 milhões de discos em todo o mundo . O álbumv de maior sucesso da banda é Breakfast In América , lançado em 1979 pela A&M Records , que revelou os clássicos Goodbye Stranger, The Logical Song, Take The Long Way Home , além da faixa-título .

Reconhecida mundialmente por uma das parcerias mais bem sucedidas da indústria musical , formada por Rick Davies e Roger Hodgson , a banda também ganhou notoriedade mundial por canções como Dreamer, Rudy, Crime Of The Century, Give a Little Bit, It's Raining Again, Fool's Overture , entre outros.

O Supertramp já se apresentou no Brasil em 1988 como um dos headliners do festival Hollywood Rock , onde registrou a maior plateia de sua carreira, quando mais de 100 mil pessoas assistiram o grupo no Estádio do Morumbi, em São Paulo .

Veja alguns momentos da performance de Rick Davies em Nova York :