Ludmilla interrompe show em Manaus após confusão na plateia

A cantora Ludmilla estava apresentando o show de sua nova turnê Numanice 3 na cidade de Manaus (AM) no último domingo (20) quando se viu obrigada a interromper sua apresentação no Podium da Arena da Amazônia em decorrência de uma confusão na plateia. As informações são do portal Leo Dias .

Durante o show, Ludmilla pausou sua apresentação por um instante, depois de observar duas fãs envolvidas em uma confusão na plateia. De imediato, a cantora pop interviu para dar uma bronca nelas.





“Olha gente, deixa eu falar um negócio para vocês! O Numanice é um lugar, que é para gente esquecer de todos os problemas, que é para gente fazer amizades, que é para gente viver o que não vive lá fora" , iniciou Ludmilla . "Isso aqui é um lugar a parte, uma experiência a parte. Então eu queria deixar bem claro que aqui tem

regras e aqui tem dona” , bradou.

Logo em seguida, Ludmilla foi aplaudida pela plateia presente e advertiu às fãs envolvidas na confusão que se continuassem com o mau comportamento, seriam excluídas do evento.

“Se eu ver de novo briga, eu vou colocar para fora do evento. Porque você pagou para se divertir e não para incomodar as pessoas ao seu redor. Então na próxima que eu ver, porque acho que não vou ver, né? Não vai ter mais, né? Não foi briga, foi uma discussão ou alguma coisa que a gente não entendeu. Mas na próxima vez eu vou colocar para fora do evento, porque aqui tem regras. Quero que todo mundo feliz, sem importunar o coleguinha do lado. Agora vamos de onde a gente parou” , encerrou Ludmilla .