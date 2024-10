Foto: Reprodução / Instagram / @lauanaprado Lauana Prado bate boca com prefeito durante show





A cantora Lauana Prado entrou em uma confusão com o prefeito da cidade de Abadiânia , que fica a 90 km de Goiânia (GO) durante a madrugada do último sábado, como relata a coluna de Daniel Nascimento no O Dia .

Lauana Prado bateu boca com o mandatário de Abadiânia por supostamente ter atrasado mais de duas horas o seu show.





De acordo com Jozeias Jr. , coordenador geral e assessor responsável pelo evento, Lauana Prado assinou contrato para subir ao palco às 23h. Contudo, até as 1h da manhã, a sertaneja não teria iniciado sua apresentação .

“Estou aqui prestando um esclarecimento para todos vocês, o show de Abandiana está atrasado, em contrato era pra ter sido às 23h o show, são 00h59, o show ainda não começou por conta de atraso da artista ”, disse Jozeias Jr .

O coordenador ainda afirmou que foi destratado por Lauana Prado e sua equipe: “Sem contar que toda equipe e produção destrataram todo mundo que tava aqui, destratou o prefeito [...], mas uma vez quero mostrar, é uma hora da manhã e o show ainda não começou” .

O perfil Anápolis do Agito chegou a divulgar um vídeo onde Lauana Prado surge discutindo com Zé Diniz , gestor público de Abadiânia : "Você me chamou de baranga, você me respeita, começa me respeitando, isso foi uma falta de respeito. Estamos aqui desde cedo. Você me chamou de baranga e ainda acha que tem razão?” , disparou a cantora.

Ainda de acordo com a coluna, o prefeito rebateu a cantora, pedindo respeito a ela, enfatizando que o cachê de sua apresentação foi ele que, por sua vez, pediu a devolução do valor: “Tem que me respeitar também. Então, devolve o dinheiro, porque quem pagou fui eu. Você não cumpriu horário, não cumpriu nada, você atrasou, fez tudo”, encerrou o prefeito.

Confira:



Cantora Lauana Prado atrasa duas horas, dá uma de estrela e prefeito pede que ela devolva o dinheiro pago pelo show depois de falar umas verdades a ela. Que feio!!! pic.twitter.com/UtcJ1FduOV — Cid Castro (@cidcastro) October 19, 2024