Foto: Universal Music Lady Gaga anuncia 'Harlequin' em vinil vermelho translúcido





O álbum Harlequin , da estrela pop Lady Gaga , acaba de ganhar uma edição especial em vinil vermelho translúcido que está em pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 279,90 . Estre trabalho é inspirado no musical do filme Joker: Folie à Deux , lançado em setembro deste ano.

Lady Gaga , que interpreta a personagem Harley Quinn no filme, descreveu o álbum como uma "companhia" para o filme, embora algumas publicações o considerem um álbum de trilha sonora.





Harlequin é composto por covers de standards americanos de jazz e duas músicas originais de Gaga, expandindo sua exploração no gênero após seus álbuns colaborativos com o saudoso Tony Bennett .

São eles: Cheek to Cheek (2014) e Love for Sale (2021).

O álbum recebeu críticas geralmente positivas, com elogios à interpretação sincretizada de Gaga da Harley Quinn e do Great American Songbook , embora alguns críticos sentissem que não representava uma grande partida criativa

de seus trabalhos com Bennett .

Confira o conteúdo completo de Harlequin, de Lady Gaga , em vinil vermelho translúcido:

Lado A

1. Good Morning

2. Get Happy

3. Oh, When The Saints

4. World On A String

5. If My Friends Could See Me Now

6. That's Entertainment

7. Smile

Lado B

8. The Joker

9. Folie à Deux

10. Gonna Build A Mountain

11. Close To You

12. Happy Mistake

13. That's Life