Tears For Fears é criticado por uso de Inteligência Artificial

Há menos de um mês para o lançamento de seu novo álbum, o lendário duo britânico Tears For Fears entrou em uma grande polêmica por causa da concepção gráfica de seu novo trabalho .

Songs For A Nervous Planet , que chegará às plataformas digitais no dia 25 de outubro pela Universal Music , via Concord Music Group , tem sido objeto de uma má repercussão entre os fãs da banda, que alegam que a arte de capa do disco foi produzida com Inteligência Artificial .





Em meio à polêmica, Roland Orzabal e Curt Smith se pronunciaram para esclarecer a forma de como a capa de Songs For A Nervous Planet foi pensada.

Os músicos informaram aos fãs em suas redes sociais que a capa do novo álbum foi "imaginada em colaboração com" Vitalie Burcovschi , um artista visual que é conhecido pelo nome artístico de Surrealistly .

"A arte do álbum ‘Songs For A Nervous Planet’ é uma colagem digital de mídia mista, com a IA sendo apenas uma das muitas ferramentas usadas no processo criativo. Queríamos uma arte vibrante que evocasse uma sensação de ficção científica, temas futuristas e uma fuga do que é conhecido" , disse o Tears For Fears .

E continuou: "Os girassóis são um aceno alegre às imagens clássicas do Tears For Fears, enquanto a justaposição do astronauta é um link para nossa próxima música, ‘Astronaut’, e uma sensação de alienação e não pertencimento. Somos fãs do trabalho do Surrealistly há muito tempo e sabíamos que ele seria o artista perfeito para dar vida à nossa visão.”

Em sua conclusão, o artista Surrealistly ainda ressaltou que o resultado da arte foi "uma experiência incrível": “Colaborar com a banda para dar vida à visão deles foi uma experiência incrível. Equilibrar o surrealismo com a profundidade emocional da música deles foi um desafio que abracei completamente, e acredito que a arte final captura a essência poderosa da história deles.”