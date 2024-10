Foto: Reprodução / TikTok Music TikTok Music será descontinuado em 2024





A plataforma de streaming TikTok Music será descontinuada . A informação veio da chinesa ByteDance , desenvolvedora do produto que anunciou a sua data final: 28 de novembro de 2024 .

Após essa data, todo o serviço será encerrado e seu conteúdo ficará bloqueado , incluindo login, assinaturas e demais funcionalidades .





Neste momento, os usuários do TikTok Music já não conseguem mais acessar a pagina inicial da plataforma , que exibe um comunicado sobre o fim de suas atividades.

E agora?

Com o anúncio da ByteDance , os usuários do TikTok poderão transferir as listas de reprodução até o dia 28 de outubro de 2024 . Os reembolsos pela assinatura poderão ser requeridos até 28 de novembro deste ano.

Segundo um comunicado do TikTok Music , "as informações e os dados pessoais de sua conta do TikTok Music serão excluídos automaticamente após o encerramento do TikTok Music".

O TikTok Music entrou no mercado como substituto da plataforma de rede social de música Resso .