Paul McCartney emociona e enaltece público em SP : "Vocês sabem como festejar a vida"





O lendário cantor e compositor britânico Paul McCartney realizou mais uma de suas grandes apresentações de sua turnê Got Back na noite desta quarta-feira (16) em São Paulo para um Allianz Parque lotado.

Após a introdução de Can't Buy Me Love dos Beatles e Junior's Farm dos Wings , o astro de 82 anos iniciou com sua saudação peculiar, arriscando na língua oficial do Brasil: "Prometo falar mais português nesta noite".





Com algumas alterações em seu repertório, se comparado à ultima vez em que ele esteve em solo brasileiro, um destaques da noite foi Day Tripper , substituindo Birthday e a inédita Now and Then , dos Beatles , a qual Macca e sua incrível banda formada por Rusty Anderson, Brian Ray, Abe Laboriel Jr. e o veterano Paul 'Wix' Wickens - que também figura como diretor musical do show - imprimiram um belíssimo arranjo para a canção, com registros fotográficos dos Fab Four sendo apresentados nos telões da arena.

No mais, o setlist de Paul McCartney revisitou vários outros sucessos de sua antiga banda, os Wings , como Let Me Roll It , onde o músico realizou um tributo a um de seus ídolos, Jimi Hendrix , com a inserção do clássico Fox Lady , além de Let 'Em In, Nineteen, Hundred and Eighty-Five, Jet, Band On The Run e, claro, a explosiva Live and Let Die , que a produção tem trabalhado mais no conceito visual em sua execução - com inúmeros fogos e espetáculos com raios lasers - do que propriamente com aquela explosão peculiar que empolgava as plateias.

Durante sua performance, Paul McCartney interagiu muitas vezes com a plateia, que gritava seu nome a todo o instante. O ex-beatle se comunicou várias vezes apenas com olhares, que já era necessário para realizar uma conexão imediata com os fãs, que respondiam de imediato. Outro momento descontraído do cantor foi quando ele citou as palavras "mano" e "mina" , uma alusão ao regionalismo paulistano.

Paul McCartney emociona e enaltece público em SP : "Vocês sabem como festejar a vida"





Na pista premium era comum flagrar inúmeras pessoas emocionadas e de várias faixas etárias: muitos jovens estavam acompanhados de seus pais e avós, que curtiram, em seu tempo, as músicas dos Beatles que não paravam de ser executadas nas rádios na década de 1960.

Adolescentes, com camisas dos Beatles e do próprio McCartney eram muitos. Esta geração de fãs realizarão o trabalho de perpetuar sua obra para as futuras décadas.

As 48 mil pessoas presentes no Allianz alavancaram um imenso côro quando clássicos como Ob-La-Di, Ob-La-Da, Get Back foram executados, mas a emoção tomou conta deles quando Maybe I'm Amazed, Now and Then e Something - uma bela homenagem ao saudoso George Harrison , que deu de presente seu Ukulele a Paul McCartney - surgiu no repertório.

Outro momento de intenso romantismo aconteceu quando McCartney dedicou a canção My Valentine à sua eposa Nancy Shevell , que estava na plateia. "Nancy, onde você está?" , disse o músico, realizando um gesto clássico de procura.

Um extrovertido e carismático Abe Laboriel Jr. roubou a cena do show com a sua dança na execução de Dance Tonight , arrancando aplausos e gritos dos fãs. Em outro momento ele apareceria com uma taça de vinho nas mãos enquanto que Paul McCartney e outros músicos erguiam as bandeiras do Brasil, Reino Unido e da causa LBGTQIA+ .

Onde Paul McCartney pisar, sempre será histórico e esse fato se materializou na noite desta quarta-feira, onde o maior compositor do século XX emprestou sua inconfundível voz para dois diamantes de seu vasto catálogo musical: Let It Be e Hey Jude , mas sem antes reviver a época áurea dos Beatles com o rock de Day Tripper, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e Helter Skelter e encerrar, com maestria, com a histórica despedida em Golden Slumbers / Carry That Weight / The End .

Ao final da noite, nos altos falantes do Allianz Parque , uma das mais românticas canções de Paul McCartney fechava as cortinas de mais uma performance inesquecível aos fãs: No More Lonely Nights , de 1984.

Em sua conta oficial no Instagram, o ex-Beatle demonstrou seu sentimento aos fãs que o assistiram em São Paulo: "Vocês sabem como festejar a vida"

Confira o setlist:

Can't Buy Me Love

Junior's Farm

Letting Go

All My Loving (tocou pela primeira vez desde 2019 )

Got to Get You Into My Life

Come On to Me (dedicada a Jimi Hendrix )

Getting Better

Let 'Em In

My Valentine (dedicada à esposa, Nancy Shevel l, que estava no Allianz Parque)

Nineteen Hundred and Eighty-Five

Maybe I'm Amazed

I've Just Seen a Face

In Spite of All the Danger

Love Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today (dedicada a John Lennon )

Now and Then

New

Lady Madonna

Jet

Being for the Benefit of Mr. Kite!

Something (dedicada a George Harrison )

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Band on the Run

Get Back

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude

BIS

I've Got a Feeling (com John Lennon , virtualmente)

Day Tripper

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)

Helter Skelter

Golden Slumbers / Carry That Weight / The End

AUDIO NA ARENA

No More Lonely Nights