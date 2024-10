Foto: Harper Smith O presente que Bruno Mars recebeu em São Paulo





Se uma coisa ninguém pode negar é que Bruno Mars se adaptou muito bem aos ares brasileiros.

Antes de uma de suas grandes apresentações em São Paulo , no Estádio do Morumbis , o astro do R&B resolveu ir ao bar De Primeira , situado no reduto bohêmio da Vila Madalena, para fazer um "esquenta" antes do show na capital paulistana.





Bruno Mars , acompanhado de sua equipe, ficou com uma mesa no local e aproveitou o cardápio do De Primeira . Na sequência, ele foi surpreendido com um presente: uma garrafa de cachaça, como revelou Valmir Moratelli da Veja .

“Na hora de ir embora, saiu dançando com ela debaixo do braço e agradecendo todo mundo, megassimpático” , disse Gabriel Coelho , dono do De Primeira , que observou um aumento de sua clientela no dia seguinte.