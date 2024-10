Foto: Baguá Records Xamã regrava clássico do Nirvana para trilha sonora de série





O cantor Xamã , conhecido pelos sucessos no rap e no trap , lançou, de forma surpreendente, uma versão do clássico Where Did You Sleep Last Night do Nirvana . A faixa é parte integrante da trilha sonora do filme Maníaco do Parque , que terá sua estreia no dia 18 de outubro na plataforma de streaming Prime Video .

Além de revisitar a obra do Nirvana neste álbum, Xamã também atua no longa-metragem, interpretando o personagem Nivaldo , descrito como "um jovem boa praça". No enredo do filme, ele é dono de uma oficina de motos e chefe de Francisco de Assis Pereira , denominado O Maníaco do Parque .





A obra audiovisual é baseada em fatos reais, sendo estrelada por Silvero Pereira e Giovanna Grigio . No enredo, são retratados os crimes de F rancisco de Assis Pereira , que foi condenado pela justiça por atacar 23 mulheres e assassinar 10 pessoas entre 1997 e 1998 .

A direção de Maníaco do Parque é de Maurício Eça e conta com os atores Marco Pigossi, Bruno Garcia e Mel Lisboa .

Ouça: