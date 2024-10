Foto: Villa Mix Leonardo: cardiologista solicita bateria de exames





Poliana Rocha , esposa do cantor sertanejo Leonardo , compartilhou com os seus seguidores a informação de que o cardiologista do artista solicitou uma bateria de exames em um hospital em Goiânia (GO) .

Na publicação, Poliana explicou os procedimentos que Leonardo deverá se submeter e o motivo para a realização deles.





“Manhã de exames rotineiros com o marido”, iniciou Poliana Rocha . "Gente, eu estou aqui nessa sala de espera, esperando o Léo. Ele na verdade, está fazendo um check-up de rotina, que uma vez por ano eu trago ele para fazer, a pedido do cardiologista”.

Sobre os exames os quais Leonardo terá que realizar, a jornalista explicou: “Então ele está fazendo um eco cardiograma, eletrocardiograma, carótida, ultrassom do abdômen e é superimportante”, revelou.

Ainda na publicação, Poliana fez questão de agradecer o atendimento do hospital onde ela e Leonardo se encontram: “Estou muito agradecida de estar aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, que é um hospital referência e com médicos qualificados. Um atendimento maravilhoso, as pessoas recebem a gente com admiração e com carinho, então isso me fascina. Só motivos mesmo de agradecer a Deus pela oportunidade de estar em um hospital muito bom”, encerrou.