Elton John , o lendário pianista e cantor britânico e um dos nomes de maior sucesso na indústria musical em todos os tempos, fez uma recente reflexão sobre sua vida , retratada no novo documentário Elton John: Never Too Late , onde ele pensa sobre a sua mortalidade e as difíceis condições de saúde que encontra atualmente.

A voz de Your Song, Candle In The Wind e Empty Garden , comentou na produção audiovisual sobre os problemas físicos que já enfrentou como as cirurgias realizadas nos joelhos, quadris e um câncer de próstata .





“Eles sabem o quão velho eu sou e ficam apreensivos, desejam que eu esteja sempre presente”, disse Elton John sobre seus dois filhos, Zachary e Elijah .

E sobre sua saúde, o astro de 77 anos disse: “A única coisa que me resta é o meu quadril esquerdo. Mas eu ainda estou aqui”.

Desde que o mundo conheceu sua música, mais precisamente na década de 1970, Elton John se tornou um verdadeiro hitmaker , lançado canções que se tornaram clássicos ao longo de suas seis décadas de atividade ao lado de seu eterno letrista Bernie Taupin .

Elton John já vendeu mais de 300 milhões de discos em todo o mundo .