Foto: MPL Communications / MJ Kim Casal chileno fica noivo durante show de Paul McCartney





Em um momento emocionante durante o HotSound , passagem de som que Paul McCartney fez antes de seu show esgotado no Estádio Monumental , em Santiago do Chile, o ícone da música ajudou um casal chileno a ficar noivo no palco .



Yamil Álamo e Leonora Pereira , vestidos como versões dos anos 1970 de Paul e Linda McCartney, estava segurando uma faixa que dizia: "Paul: Dê-nos um aperto de mão e nos casaremos" .





McCartney então convidou o casal para subir ao palco. Na frente do artista, Yamil se ajoelhou e pediu sua namorada de seis anos, Leonora , em casamento.



"Este foi um momento muito especial para nós porque por muitos anos tentamos conhecê-lo e hoje é o dia! Não tenho palavras para descrever a experiência" , disse Yamil .



O casal, que é da cidade de La Serena , a 400 km de Santiago , planeja se casar com a trilha sonora do clássico Maybe I'm Amazed de McCartney.

Paul McCartney , que está atualmente na parte sul-americana de sua turnê Got Back , tem shows em São Paulo, nos dias 15 e 16 de outubro , e em Florianópolis , dia 19 .

Uma das novidades dessa turnê é a inclusão de Now and Then , a última música inacabada dos Beatles , nos shows.



Depois do Brasil, Paul segue para Peru, Costa Rica, Colômbia e México . Na Europa , estão confirmados shows em Paris, Madri, Londres e Manchester .