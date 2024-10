Foto: GR Shows / Michel Augusto Belo sobre documentário: "Tem muitas coisas que as pessoas não conhecem da minha história"





O cantor Belo ganhará um novo documentário na plataforma de streaming Globoplay . Recentemente, ao lado do Soweto , ele se apresentou no último sábado (5) na turnê de despedida do grupo e uma forma de reencontrar seus antigos parceiros com os quais dividiu os palcos por 30 anos .

Em uma entrevista ao portal Leo Dias , Belo afirmou que a atual turnê não deve ser encarada com tristeza mas uma forma de celebrar toda a carreira do Soweto .





"Eu estou muito feliz com a turnê que passou, não é uma tristeza. Tem uma coisa do saudosismo, que a gente reviveu durante esse ano inteiro, desde o start da turnê no Allianz Parque, onde tinha mais de 90 mil pessoas. Mas o barato dessa turnê e dessa comemoração de 30 anos, foi que todo mundo chegou junto. Todo mundo veio, prestigiou, um grupo que fez tanta história como o Soweto e reviver esses momentos para mim foi muito gratificante, como pessoa e profissional” , disse o sambista.

Em meio às celebrações, Belo concluirá o ano de 2024 com um cruzeiro em alto mar, como ele explica: “Nos dias 9 a 12 de dezembro, nós temos o navio do Belo trazendo Ludmilla, Thiaguinho, Turma do Pagode e Ferrugem. Vai ser um navio extremamente do pagode, no qual eu tenho a maior felicidade de fazer com meus amigos”, revelou.

Em outro momento de sua entrevista com o portal Leo Dias , o cantor deixou clara a expectativa que está sentindo antes do lançamento de seu documentário, que chegará ao streaming em novembro: “Vou contar minha história toda de vida, tudo que aconteceu, todos os percalços, coisa boas e coisas tristes" , revelou.

E concluiu: "Tem muita coisa que as pessoas não conhecem da minha história. Eu sou um artista que tenho muito tempo de estrada, mas também me renovo a todo instante. Então a nova geração conhece o Belo pelas músicas, mas não conhece a minha história e a minha estrada. Então acho que vai ser importante contar um pouco da minha história, tudo o que passei. Acho que sou um resistente, um sobrevivente em todos os aspectos e também existo”.