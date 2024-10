Foto: Rodrigo Psy Julies pede 'Calma' em seu novo single





Destaque do pop reggae nacional, Julies , que é um dos coautores de Origem , novo disco do Maneva , lança seu novo single, Calma, nesta sexta-feira (4). A faixa foi escrita pelo artista em parceria com Tércio de Polli e Deko , indicado ao Grammy Latino em 2021.

Calma, que tem sua produção assinada pelo trio Los Brasileros , conhecidos pelo Grammy conquistado ao lado de Karol G e por trabalharem com artistas como Jão, Vitão, Bruno Gadiol e Carol Biazin , traz em seu contexto o sentimento de reflexão sobre um compromisso fixo com a pessoa amada, junto de uma letra apaixonada e com um som refinado, influenciado pelo reggae e pop. A música antecede o lançamento de seu aguardado EP, intitulado Uma Parada Diferente .





"É uma clara referência àquele sentimento de demonstrar comprometimento a alguém. É sobre aquele momento em que você percebe que está apaixonado, que é aquilo que você deseja e onde você quer estar. É uma forma de tranquilizar a outra pessoa e afastar os receios, se existirem", conta o cantor.

Já Tércio de Polli, coautor da faixa e um dos responsáveis por sucessos recentes da banda Maneva , afirma que a faixa é sobre confiança dentro da relação, uma música para criar uma bela história de amor: "''Calma' é uma canção que mostra que o amor é feito de confiança, cumplicidade e que um pode e deve sempre contar com o outro para evoluírem juntos e criarem uma linda história a dois", revela.

Julies: novo clipe e ‘gostinho’ do EP

O audiovisual de Calma foi gravado em Mairiporã, na grande São Paulo , e trouxe uma nova abordagem para Julies , focada na estética de banda, algo que não havia sido explorado anteriormente nos projetos audiovisuais do cantor.

Rodrigo Pysi , que já trabalhou com nomes como Alma Djem, Planta & Raiz e Badi Assad , assumiu a direção do clipe e trouxe uma experiência visual mais próxima da performance ao vivo.

"Esse clipe foi diferente de todos que já fizemos até hoje. Tem uma pegada de show, então para a galera que tá afim de ir ao show do Julies, já podem ter um gostinho nesse audiovisual", afirma Pysi .

Já o EP conta também com a produção dos Los Brasileros , além de Zain , conhecido por sucessos ao lado de Anitta e Zaac .

Julies é um dos principais expoentes do reggae e do pop reggae no Brasil na atualidade, e é conhecido por suas letras cativantes e melódicas. Com uma carreira promissora e uma legião de fãs dedicados, o cantor acumula mais de 180 mil ouvintes mensais no Spotify e segue empolgando o público com suas performances enérgicas.

Com mais de 10 milhões de streams nas plataformas digitais, Julies t em em sua discografia o álbum Começo, Meio e Fim (2021), sucesso de público e crítica, repleto de participações especiais.

O Maneva participa da faixa Nosso Sentimento , Anna Lu & Zapi em Fumaça (single que já acumula mais de 1 milhão de streams ), Deko em Bela , Good Vibe na canção Quando Você Vem e Viegas em Ela Arrebenta .