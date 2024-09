Foto: Wikimedia Commons Destaque | Coluna Marcelo de Assis | Sabrina Carpenter ganha elogios de gravadora: "Fenomenal"





A cantora britânica Tanita Tikaram , que alcançou sucesso mundial nos anos 1980 com os clássicos Cathedral Song e Twist In My Sobriety , acaba de anunciar um acordo global com a Cooking Vinyl , que gerenciará sua obra musical.

Com o anúncio, Tanita Tikaram se preparara para lançar seu novo álbum, o 10º de estúdio de sua carreira, para o segundo trimestre de 2025 .





“Seus muitos fãs na Cooking Vinyl estão muito entusiasmados em receber Tanita na gravadora”, celebrou Martin Goldschmidt , presidente da Cooking Vinyl . “Adoramos ícones da música radical e mal podemos esperar para começar a trabalhar com ela”.

Tanita Tikaram também comentou sobre o novo acordo: "Estou muito feliz em anunciar que assinei com a Cooking Vinyl, sempre admirei seu compromisso com novas músicas e estou animada para trabalhar com sua equipe brilhante”, disse Tanita Tikaram. “Mal posso esperar para você ouvir o novo álbum!”.

O álbum de estreia da cantora, Ancient Heart , lançado em 1988 pela Warner Music vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo . O disco teve sua produção assinada por Rod Argent do The Zombies e pelo baterista Peter Van Hooke .

Foi neste disco que Tanita Tikaram ganhou notoriedade internacional pela sua inconfundível voz que norteou os sucessos Cathedral Song, Twist In My Sobriety e Good Tradition .

Aliás, Cathedral Song ganhou uma versão em português, intitulada Catedral pela cantora brasileira Zélia Duncan , que integrou o segundo álbum homônimo da artista, se tornando um grande sucesso no Brasil. Tal composição também foi relançada em outras versões nas vozes da dupla Leandro e Leonardo e Renato Russo .

O catálogo inicial de Tanita Tikaram ganhou um relançamento definitivo da Warner Music , através da Cherry Red , com um box de 5 CD"s lançados entre 1988 e 1995 pela WEA .