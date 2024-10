Foto: Reprodução / Instagram / @sabrinacarpenter Destaque | Coluna Marcelo de Assis | Você conhece as bandcamps? Conheça esse mercado milionário





A estrela pop Sabrina Carpenter ganhou muitos elogios de Bem Mortimer , presidente da lendária Polydor Records , de propriedade da Universal Music , pelo sucesso de seu mais recente álbum, Short N' Sweet .

Sabrina Carpenter conseguiu emplacar Short N' Sweet na primeira posição do chart de álbuns do Reino Unido , região onde a Polydor está instalada. A cantora também tem um contrato com a Island Records , outra empresa da Universal .





Em agosto, a popstar se tornou a primeira artista solo feminina na história das paradas de singles britânicas a garantir todas as três primeiras posições com Taste, Please Please Please e Espresso .

Short N' Sweet foi o primeiro a atingir o TOP 40 na região britânica, vendendo mais de 89,6 mil unidades equivalentes de álbum , ficando atrás apenas de The Tortured Poets Department , de Taylor Swift , com mais de 270 mil vendas de álbuns .

Todo esse êxito foi recebido pela Polydor como uma boa notícia em 2024, algo que ela tem comemorado com os excelentes resultados comerciais com Eminem, Billie Eilish, Gracie Abrams e Elbow .

"Para o resto do mundo, Sabrina Carpenter pode parecer um sucesso instantâneo, mas é o sucesso instantâneo mais longo do qual já fiz parte", elogiou Bem Mortimer , presidente da Polydor Records .

E continuou: "A Polydor está liderando o caminho por mais semanas em primeiro lugar em singles, tem o maior número de singles individuais em primeiro lugar e está lado a lado com a maioria dos artistas que têm álbuns individuais na primeira posição".