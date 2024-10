Foto: Reproduão O mercado milionário das bandcamps





A plataforma Bandcamp , um modelo para o desenvolvimento de composições que está muito em voga no mercado musical global, anunciou recentemente que voltará com o programa Bandcamp Fridays , que iniciou em 2020 no auge da pandemia do coronavírus quando o fechamento dos locais deixou os artistas sem receitas vitais para turnês.

Naquela época, muitos artistas passaram a trabalhar em lives em plataformas de vídeos como o YouTube, TikTok e Shorts .





O Bandcamp Fridays fez tanto sucesso naquela época que a Bandcamp já anunciou uma nova edição para este ano que ainda terá uma sessão no dia 6 de dezembro .

Durante o período do coronavírus, a Bandcamp afirma que o Bandcamp Fridays atraiu milhares de fãs pagando mais de US$ 120 milhões (algo em torno de R$ 671 milhões no câmbio atual) diretamente às gravadoras e músicos.

Os artistas que integrarem ao programa, deixarão suas obras disponíveis nas ferramentas e busca e descoberta da Bandcamp , com possibilidade de que esses lançamentos sejam disponíveis em vários formatos - incluindo vinil - além de produtos autografados e lançamentos exclusivos .

Atualmente, as gravadoras realizam bandcamps para que os artistas de seus casts possam produzir novos sucessos e diversas conexões com gêneros musicais distintos.