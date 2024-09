Foto: Carlos Franco Joabe Reis leva a potência do jazz brasileiro contemporâneo ao Rock in Rio





Neste sábado (21), o trombonista, compositor e produtor musical Joabe Reis será um dos destaques do Rock in Rio , e levará seu jazz instrumental ao palco do Global Village . Com influências contemporâneas, o artista se consagra como o

primeiro trombonista da história a realizar um show autoral no festival .

Entre as músicas de sua apresentação, o público poderá curtir faixas como Primeira Dose e I Just Wanna Breathe , além de composições de seu mais recente álbum, 028 . O show faz parte da série de performances do Para Sempre Jazz,

reforçando a diversidade musical do festival.





“Estou muito feliz! Quando saiu a notícia, fiquei emocionado de ver o meu nome entre tantos ídolos. Vai ser histórico! Vou preparar o melhor show da minha vida!”, celebra Joabe Reis .

Joabe Reis vai se apresentar no mesmo palco de outros grandes expoentes do gênero, como o renomado saxofonista, compositor e arranjador carioca Leo Gandelman , que fará um show especial no festival, assim como Antonio Adolfo,

pianista que já foi indicado três vezes ao Grammy de Melhor Álbum de Jazz Latino e o “garoto-estandarte do jazz carioca”, Jonathan Ferr .

É a primeira vez que músicos de jazz ganham tanto destaque no festival e será o debute no Rock in Rio de um show focado nos instrumentos símbolos do gênero, trombone e saxofone.

Recentemente, Joabe lançou o elogiado 028 , álbum que joga no mesmo caldeirão musical o trombone jazzístico, trap, hip-hop e neo-soul . O projeto foi feito em homenagem à cidade natal do artista, Cachoeiro de Itapemirim (ES), e teve

participações de músicos lendários como os aclamados Bob Mintzer e Gabriel Grossi .

A presença de Leo Gandelman, Antonio Adolfo e Joabe Reis une diferentes gerações de virtuosos instrumentistas que pegaram a missão de mostrar ao mundo como o jazz brasileiro se mantém relevante geração após geração. A apresentação desses artistas na mesma edição do Rock in Rio é quase como uma benção entre pares que se respeitam mutuamente.

Leo Gandelman é destaque nacional e internacional por suas bem-sucedidas performances pop instrumentais, enquanto Antônio Adolfo foi responsável por momentos memoráveis da MPB em arranjos das cantoras Maysa e Elis Regina .

Joabe Reis é altamente influenciado pelo Hip-Hop, Neo Soul, Funk e Pop . Entre outras parcerias, o músico participou da turnê de Macy Gray pelo Brasil com quatro shows esgotados.