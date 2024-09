Foto: Divulgacao Dani Mã apresenta prévia álbum to FEAT. or not to FIT” em São Paulo





No próximo domingo (22), às 14h30, Dani Mã apresenta o projeto to FEAT. or not to FIT no Festival de Pinheiros, em São Paulo. Será uma oportunidade para o público ver ao vivo, e em primeira mão, as músicas do novo álbum do artista, ainda não lançado.

O show é gratuito e terá a participação especial de Melifona e Lia , prometendo uma experiência vibrante, intensa e cheia de trocas significativas entre público e artistas.





Dani Mã e o projeto to FEAT. or not to FIT

O álbum e show de Dani Mã , to FEAT. or not to FIT , explora a união de artistas de diferentes gerações e que trazem ideias novas para expandir o senso de comunidade e conexão.

A gravação do álbum envolveu colaborações de artistas como Assucena, Jonathan Ferr, Ekena, Thomé, Coral, Emma, Concê, Illa, Gigante, Melifona , entre outros. Juntos, eles desenvolveram oito canções a partir de suas influências estéticas e estilos musicais.

O projeto nasce de pesquisas e experiências de Dani Mã com narrativas não hegemônicas na cena musical baiana e brasileira, abordando questões sociais como raça, gênero e origem. A busca pela compreensão da colonialidade e suas

implicações nas identidades individuais está no cerne dessa obra.

to FEAT. or not to FIT visa proporcionar espaços de criação artística a partir da diversidade, promovendo inclusão e valorizando a riqueza estética que emerge dessa troca. O show reafirma a importância da colaboração, desafiando pressupostos e criando novas perspectivas.

A apresentação do dia 22 em São Paulo no Festival de Pinheiros, cria um ambiente de diversão e reflexão, celebrando a interconexão e o desejo de construir significado compartilhado.