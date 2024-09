Foto: Reprodução / YouTube R.E.M.: clássico 'Losing My Religion' cresce 36% no streaming em 2024





Losing My Religion , o clássico atemporal da banda norte-americana R.E.M. , teve um importante crescimento no streaming no Spotify Brasil em 2024.

De acordo com informações da Universal Music , o vídeo cômico, sonorizado com esta célebre canção do álbum Out Of Time , lançado em 1991 pela I.R.S. Records , soma mais de 1,3 milhão de visualizações até o momento.





Além disso, foi observado um aumento de 36% no consumo diário de Losing My Religion no Spotify somente na primeira quinzena de setembro .

Na contagem de streams geral da plataforma, a música acumula mais de 1,4 bilhão de reproduções .

Veja a postagem: