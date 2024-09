Foto: Divulgação / Deezer Após show em São Paulo, The Weeknd cresce mais de 80% na Deezer





Um dos maiores artistas pop da atualidade, The Weeknd subiu aos palcos do Morumbi no último sábado para um show único de divulgação do seu novo álbum, Hurry Up Tomorrow .

O evento contou com a apresentação de músicas em primeira mão que serão lançadas neste novo trabalho, ainda sem data oficial de lançamento, mas que promete ser o marco de uma nova fase.





Desde a apresentação no Brasil, The Weeknd cresceu 82% em streams na plataforma.

As cidades com o maior pico de streams sobre a obra de The Weeknd são: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília . Além disso, o público que mais escuta o artista no Brasil é o masculino , com 63% enquanto que o feminino é de 37%.

A faixa etária que mais acompanha The Weeknd na Deezer é de 26 a 35 anos representados por 38,41% dos assinantes da plataforma, seguida pelos ouvintes de 18 a 25 anos com 33,45% .

A Deezer revelou as 10 músicas mais ouvidas do artista na plataforma , confira abaixo:

1. Blinding Lights

2. One Of The Girls

3. Save Your Tears (Remix)

4. Starboy

5. The Hills

6. Save Your Tears

7. I Feel It Coming

8. Creepin'

9. Call Out My Name

10. Moth To A Flame