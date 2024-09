Foto: Divulgação / Globo Queen: 'Bohemian Rhapsody' é impulsionado pelo 'Estrela da Casa'





Bohemian Rhapsody , clássico do Queen e considerada uma das músicas mais importantes da história do rock, foi impulsionada no streaming na segunda quinzena de agosto depois que Nicole Louise , participante do reality show Estrela da Casa da TV Globo , dublou a música em uma performance enérgica durante uma festa.

A icônica faixa da banda que foi liderada pelo saudoso e inesquecível Freddie Mercury , já soma mais de 2,5 bilhões de plays no Spotify, de acordo com as informações da Universal Music .





Além disso, alguns vídeos que enaltecem a existência de uma música tão incrível quanto Bohemian Rhapsody , assim como o talento de Freddie Mercury , viralizaram nos últimos dias.

Confira a dublagem de Nicole Louise no Estrela da Casa :