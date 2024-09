Foto: Rubens Cerqueira João Pedro e Fellipe se apresentam no palco da Tim, no Rock in Rio





A dupla João Pedro e Fellipe se apresentam nesta quinta-feira (19) no Palco Tim , do festival Rock In Rio 2024 .

Os irmãos foram convidados a participar do Caldeirão com Mion , e durante a programação surgiu mais um convite: participar do Rock in Rio . João Pedro e Fellipe já estão na cidade maravilhosa e prontos para essa aventura na Cidade do Rock .





Celebrando cada conquista dessa história que estão escrevendo, João Pedro e Fellipe alcançaram a marca de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify , e deixaram uma mensagem na rede social incentivando as pessoas a sonharem e claro, agradecendo ao público.

“E pensar q em menos de um ano atrás, nem Spotify nós tínhamos ... a maior parte disso é por conta de vcs q escutam e divulgam bastante nossas musicas!" , iniciaram João Pedro e Fellipe . "

E continuam: "Acreditem nos sonhos de vcs! Com a força de vontade e com Deus no coração, ves vão alcançar lugares inimagináveis!! Podem confiar no q estamos dizendo... porque tudo o que aconteceu com a gente esse ano... (claro que teve a força de vontade nossa, todo um trabalho por trás, etc) mas n imaginávamos que iria acontecer um terço do q está acontecendo em tão pouco tempo! Então confie em Deus que ele tem um plano pra cada um de nós! SONHEM!”, encerraram.