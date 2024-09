Foto: Universal Music / Polydor Eminem lança a versão deluxe de 'The Death Of Slim Shady'





O cantor Eminem disponibilizou nos últimos dias a versão deluxe de seu mais recente álbum de estúdio The Death Of Slim Shady , que conta com quatro faixas extras , incluindo sua colboração com Grip e Westside Boogie na faixa Fuel . O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Polydor Records .

The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce) foi o primeiro álbum de Eminem desde Music to Be Murdered By , que não apenas alcançou o topo da Billboard 200 , mas também foi o 10º álbum do artista a conseguir essa façanha.





O novo trabalho, apresentado em julho, traz uma lista de convidados que abrange várias gerações e gêneros, desde Dr. Dre até Ed Sheeran e Juice WRLD .

Confira: