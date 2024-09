Foto: André Hoff Em novo single Pra Peixe, Dani Mã reforça marca enigmática e vanguardista





Nesta segunda (16), Dani Mã lança o single Pra Peixe , disponível em todas as plataformas digitais. Impactado pelas manchas de óleo surgidas no litoral brasileiro, o artista baiano, filho de Iemanjá (orixá das águas salgadas), sentiu a necessidade e o impulso de manifestar sua revolta em sua arte.

“Compartilhando esse sentimento com meu amigo Filipe Lorenzo, também artista baiano, a música veio, como sempre vem quando se está à flor da pele” , relata Dani Mã .





Assim nasceu a canção Pra Peixe – uma letra que extrapola o próprio episódio lamentável que a inspirou para desaguar numa luta mais ampla, atenta e preocupada com o meio ambiente e uma certa crueza da humanidade.

"Pra Peixe é uma canção muito energizada. Foi muito importante colocar energia nessa música como forma de contrabalançar aquele sentimento de desânimo que as pessoas estavam sentindo naquele momento, com a devastação dos nossos mares", conta Dani Mã , que compôs a música com Filipe Lorenzo , também artista baiano, e seu amigo pessoal.

Além dos vocais divididos com o parceiro, a música foi gravada em um feat com uma lenda da guitarra baiana e do carnaval brasileiro: Armandinho Macedo , fundador da banda A Cor do Som e filho de Osmar Macedo , um dos inventores do trio elétrico.

"Eu organizava um evento chamado Festa Excêntrica, que homenageava artistas que são considerados excêntricos da música brasileira. Fizemos uma homenagem à banda A Cor do Som e, a partir daí, eu e Armandinho nos aproximamos muito", relembra.

Dessa aproximação começaram a surgir trabalhos em conjunto. Durante a pandemia, Dani Mã convidou Armandinho para participar de uma live com ele e apresentou a música Pra Peixe . Na sequência, veio o inescapável convite para que gravassem juntos a composição – o que foi prontamente aceito.

"A guitarra de Armandinho abrilhanta a música com a sonoridade peculiar e energética que ela tem. É uma guitarra humana e Rock and Roll, que combinou perfeitamente com o estilo de Pra Peixe" , completa Dani Mã .

A nova canção é o primeiro single de Arquitetando o Caos , novo álbum de Dani Mã . O trabalho renova a marca autoral, enigmática e vanguardista do cantor e compositor, que está em seu quinto disco, que será lançado em outubro deste ano.

Além da preocupação ambiental, as faixas trazem temas como questionamentos à revolução digital e elogio à capacidade humana de se organizar pelo afeto – além de uma mensagem constante da defesa de utopias e da força criadora pelo caos.

"Meu desejo é instrumentalizar a esperança pelo afeto e pela empatia. Não é uma utopia louca. Minha arma é uma caneta e o que consigo fazer por meio dela são canções que expõem uma série de dificuldades, mas apresentam esperanças de mudança. O som é pra frente, swingado e assim, tá longe de ser um álbum deprê. Mas também não fiz um álbum sem provocações. Eu flutuo nesse espaço, me permitindo ser vulnerável, para conseguir me comunicar e tocar o outro", sintetiza Dani Mã .

Confira: