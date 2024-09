Foto: Sony Music Sony Music quer impulsionar a plataforma Filtr Music no Rock In Rio





A Sony Music aposta no crescimento da audiência da Filtr Music Brasil , a plataforma de entretenimento, que une iniciativas para aproximar artistas e fãs, curadoria e produção de conteúdo, com mais uma participação na escalação do line-up do Palco Supernova no Rock in Rio Brasil .

Na edição comemorativa dos 40 anos do festival , o espaço ganha nova localização, fica mais amplo e traz artistas em ascensão que só no Spotify reúnem mais de 70 milhões de seguidores .





A Sony Music , que desde 2019 é parceira do festival, credita sua expectativa de crescimento por conta do sucesso das duas primeiras participações, que contribuíram para consolidar a marca Filtr Music Brasil : hoje são mais de 500 playlists nas principais plataformas de música , acumulando mais de 14 milhões de seguidores , e seu canal no YouTube conta com 3,7 milhões de inscritos e uma ampla variedade de conteúdos originais de música - incluindo videoclipes, apresentações ao vivo e entrevistas .

Os conteúdos lançados em todas as plataformas de áudio e vídeo acumulam mais de 2 bilhões de streamings mensais. O chatbot Filtr Music via WhatsApp oferece recomendação de música baseada nas necessidades, gostos e momentos do usuário de forma automatizada. Possibilita ainda ao usuário descobrir se é super fã de um artista, o que pode proporcionar experiências como ingressos para shows ou itens de merchandising, vinis e outros prêmios.

“Estamos no terceiro ano consecutivo de parceria, desde a primeira edição do Supernova e, a cada ano, o palco ganha mais relevância. Os artistas escalados para o palco formam uma seleção de talentos que já somam mais de 70 milhões de seguidores somente no Spotify. São artistas que possuem muita aderência junto a um público que está atento em tendências ou que acompanha seus artistas preferidos em segmentos muito específicos", explica Wilson Lannes , general manager da Sony Music Brasil .

E continua: "Juntos, representam uma fatia relevante de audiência no mercado. É uma troca onde todos se beneficiam, nós proporcionamos maior visibilidade para estes artistas na grande mídia, em contrapartida, nos conectamos com este público de maneira genuína. Apostamos que mais uma vez nossa plataforma terá um pico de crescimento pós festival", encerra.