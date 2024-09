Foto: Warner Music Warner Music anuncia Pop-Up Store no Rock In Rio 2024





A Warner Music Group anunciou nesta quarta-feira (11) que a gravadora terá um Pop-Up Store no Rock In Rio 2024 que contará com mais de 60 produtos oficiais de artistas nacionais e internacionais da gravadora .

Denominada Warner Music Store , o espaço é uma parceria com Heart Merch, empresa referência em produção de merchandise para bandas e artistas e ficará localizada localizada embaixo da varanda VIP, próximo ao Palco Mundo .





Nela, o público terá acesso a produtos exclusivos da Warner Music e Warner Chappell , como de artistas como Iron Maiden, Linkin Park, blur, Gorillaz, Belchior, Jackson do Pandeiro, Kelly Key, Milionário & José Rico e outros.

Na lista dos itens disponíveis para compra encontram-se camisetas, bonés, casacos corta-ventos, moletons, meias, ecobags e bolsas gymsack .

De acordo com Leila Oliveira , presidente da Warner Music Brasil , a iniciativa possibilita ainda mais visibilidade ao grupo e aos artistas da gravadora.

“Participar, mais uma vez, do Rock in Rio Brasil, que é o principal festival de música e entretenimento do país e um dos maiores do mundo, com um ambiente exclusivo e inovador, além dos shows nos palcos, contribui significativamente

para fortalecer a nossa marca junto ao público. Contamos com um catálogo e com um cast composto por grandes nomes que marcaram e marcam gerações, então, é incrível essa oportunidade de oferecer produtos oficiais para os fãs,

principalmente durante essa experiência tão imersiva que o evento proporciona” , ressalta a executiva.

Nesta edição do Rock In Rio , doze artistas nacionais e internacionais da Warner Music Group farão parte da programação do evento. São eles: Ed Sheeran, Charlie Puth, Avenged Sevenfold, Kayblack, MC Hariel, Ferrugem, Pedro Sampaio, IZA,

Pocah, MC Ryan SP, MC Don Juan e MC IG .

Também no lineup do evento, oito atrações do cast de distribuição da ADA : Ludmilla, Matuê, WIU, Teto, Margareth Menezes, KVSH, 7 Minutoz e Will Smith .