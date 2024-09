Foto: Som Livre Spotify: nova experiência permite que fãs escolham 5 faixas preferidas de Marília Mendonça





Na última terça-feira (10), fãs no mundo inteiro puderam celebrar o legado de Marília Mendonça junto com Spotify por meio da experiência interativa exclusiva Meu Top 5 Marília Mendonça .

Desde 2014, mais de 450 milhões de horas de músicas na sua voz foram escutadas no Spotify no Brasil e mais de 870 mil playlists colaborativas contém uma de suas faixas.





Cada fã tem uma relação única com as músicas da artista mais escutada na história do Spotify no Brasil e, com Meu Top 5 Marília Mendonça , poderão declarar suas faixas favoritas entre toda a discografia da cantora, compartilhando suas escolhas com os amigos nas redes sociais.

Veja como criar o Meu Top 5 Marília Mendonça :

1. Certifique-se de que seu aplicativo móvel Spotify esteja atualizado com a versão mais recente disponível na App Store (v8.8.52).

2. Acesse spotify.com/top5 no seu dispositivo móvel (iOS ou Android) ou na área de busca no aplicativo, digitando 'meu top 5 Marília Mendonça'

3. A experiência apresentará uma coleção de músicas de Marília Mendonça. Escolha suas cinco faixas favoritas.

4. Em seguida, arraste e coloque na ordem de preferência para criar o seu Top 5.

5. Por fim, você receberá um card digital personalizado para compartilhar seu Top 5 com amigos - e com o mundo - nas redes sociais.

Maior show ao vivo que o Spotify já organizou mundialmente, This Is Marília Mendonça reúne grandes nomes da música brasileira para celebrar o legado de uma das maiores ícones musicais do país.

No dia 5 de outubro , nomes como Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã e Yasmin Santos se apresentam no Allianz Parque, em São Paulo.

Criado em estreita colaboração com a família de Marília Mendonça, This Is Marília Mendonça por Spotify celebra sua vida e música e oferece aos fãs uma oportunidade única de reviver suas canções ao vivo.

This Is Marília Mendonça por Spotify

Data: 5 de outubro

Horário: abertura dos portões: 15h, início do show: 19h

Local: Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705, São Paulo, 05001-200)

Classificação indicativa: 16 anos (É permitida a entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis.)

Valores: ingresso inteira a partir de R$142,00 + taxas; ingresso meia-entrada social mediante doação de 1KG de alimento R$71,00 + taxas