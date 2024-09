Foto: Divulgacao Luísa Sonza anuncia data de lançamento da versão deluxe de ‘Escândalo Íntimo’





A cantora Luiza Sonza anunciou a data oficial de lançamento da versão deluxe de Escândalo Íntimo , que contará com n ovas versões e faixas inéditas com colaborações nacionais e internacionais .

O disco estará em todas as plataformas digitais pela Sony Music no dia 17 de setembro, às 21h.





"Não poderia ter melhor forma de celebrar o sucesso de 'Escândalo Íntimo' do que trazendo mais novidades. Quis trazer versões novas, música inédita e mais coisas que completam o universo do Escândalo Íntimo" , explica Luísa Sonza .

E continua: "Está sendo um momento muito especial, com a estreia de um novo show no Rock in Rio, o lançamento do deluxe, e a comemoração de 1 ano do lançamento do álbum.” , declara.

Aos 25 anos, Luísa Sonza , um dos maiores nomes da música nacional, acumula conquistas impressionantes. A artista conta com mais de 3 bilhões de streams nas plataformas , TOP 50 global no Spotify, 7 discos de diamante, 5 de platina e 5 de ouro .

Lançado em agosto de 2023, o seu trabalho mais recente, Escândalo Íntimo , já acumula 1 bilhão de streams nas plataformas digitais e é Certificado de Diamante , com mais de 773 milhões de execuções de áudio e 245 milhões de visualizações de vídeo .

Com o disco, Luísa também conquistou posição no Spotify Global , sendo uma das únicas artistas pop brasileira presente.



Com 24 músicas , Escândalo Íntimo traz participações nacionais e internacionais com os renomados Caetano Veloso, Demi Lovato, Baco Exu do Blues, Marina Sena, KayBlack, Maiara & Maraísa, Duda Beat e Tokischa .



Um marco na carreira, o álbum bateu o recorde brasileiro da maior plataforma de áudio streaming, onde alcançou mais de 15,6 milhões de streams em menos de 24h após o lançamento.

As músicas Penhasco 2, com Demi Lovato, Chico, e Sagrado Profano, com KayBlack , chegaram ao TOP 1 nas plataformas digitais, tornando Escândalo Íntimo o único álbum pop a chegar três vezes à primeira posição.

Confira as faixas da versão deluxe de Escândalo Íntimo :

1. Pior Versão de Mim feat. Jorge e Mateus

2. O Amor Tem Dessas feat. Belo

3. Rought feat La Cruz

4. Onde é que deu errado feat. Simone Mendes

5. La Muerte feat Tokischa e Troyboi