Foto: Omar Cruz / Divulgação Laura Pausini: novo documentário conta a história de 'La Mia Risposta'





La Mia Risposta é o quarto álbum da cantora, compositora e produtora italiana Laura Pausini . O disco foi lançado em outubro de 1998 em 50 países , e saiu também em uma versão em espanhol intitulada Mi Respuesta .

Em comparação aos trabalhos anteriores de Laura, esse álbum se destaca por apresentar uma espécie de evolução no som e nas letras. Um disco de 55 minutos com diferentes influências como soul, R&B, jazz e o pop italiano moderno que a própria Laura Pausini estava ajudando a dar forma.





Dentre os músicos que colaboraram no projeto estão o lendário baixista norte-americano Nathan East, o produtor e programador norte-americano

Alex Richbourg, e o músico britânico Phil Collins .

Além da turnê intimista em teatros da Europa , Laura promoveu o álbum em diversos países, incluindo o Brasil pela terceira vez, apresentando suas novas músicas em programas de TV e rádio.

No Brasil , In assenza di te foi tema da novela Pecado Capital da Rede Globo , Em 2023, a canção ganhou uma versão em português por Anitta e Tiago Iorc .

Na Ausência de Ti foi lançada no álbum de Tiago, que se chama Antes Que o Mundo Acabe . Um dos clássicos de La Mia Risposta é Un'emergenza

d'amore , que foi escrita durante a turnê que Laura fez no Brasil, em 1997, especificamente no Rio de Janeiro , com o pianista Eric Buffat .

Laura co-escreveu 8 das 13 faixas de La Mia Risposta em parceria com Alfredo Rapetti , mais conhecido como Cheope . E compôs ainda outras duas músicas sozinha. Além disso, pela primeira vez foi produtora em um de seus discos.

Foi em Mi Respuesta que a própria começou também a fazer boa parte das traduções. Só nesse disco ela assina 10 delas, sendo duas sozinha. A maioria das adaptações em parceria foram feitas junto de Ignacio Ballesteros , colaborador de longa data dela creditado como Badía .

As letras passam pelas diferentes fases dos relacionamentos, e falam também de outros temas como a solidão, a imprevisibilidade da vida, o contato com o lado espiritual, a dor da perda, o medo, a busca pela esperança, e sexualidade.

O disco foi um passo arriscado por ser algo diferente do que Laura já havia feito em termos de discurso e sonoridade. Quebrou um pouco a fórmula, sem tantas notas altas, com uma artista à procura de mudanças e que estava pronta para assumir cada vez mais o controle de sua música.

Com mais de 2 milhões de visualizações, o canal Na Estrada Films foi fundado pelo jornalista amazonense Kevin Moraes .

Além de Laura Pausini, o canal já produziu documentários sobre grandes nomes da música internacional. Alanis Morissette, Madonna, Fiona Apple

e Michael Jackson foram alguns deles.

Os documentários sobre grandes nomes da música nacional também alcançaram grande repercussão, inclusive, com os próprios artistas. Em 2019, por

exemplo, o cantor Xororó mencionou em entrevista ao GShow ter assistido a uma "matéria fantástica" de 1h46min sobre a dupla Sandy e Junior . O

filme foi o primeiro produzido pelo Na Estrada Films .

Em 2020, depois de ser noticiada por alguns dos principais sites de notícias do país, a série documental sobre o grupo Rouge foi reconhecida por duas

das cinco integrantes da girlband. Fantine Thó chegou a publicar no Instagram Stories a respeito do trabalho.

Na mesma rede social, Aline Wirley enviou mensagens de áudio parabenizando o jornalista. Além disso, os vídeos recebem diariamente grande apoio

dos fãs dos artistas homenageados, que compartilham o conteúdo por toda a internet.