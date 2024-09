Foto: Divulgacao Diego Facó faz história em Fortaleza com gravação do EP Visual “DF Sem Freio”





A noite de 11 de setembro ficará marcada como um dos momentos mais importantes da carreira do cantor e compositor cearense Diego Facó .

A gravação do EP visual DF Sem Freio, que aconteceu em Fortaleza (CE), trouxe uma estrutura grandiosa e contou com participações especiais de Kamisa 10, Viviane Batidão, Kaka & Pedrinho, Túlio Milionário e Nuzio Medeiros .





O projeto, lançado sob o selo da D&E Music , inclui seis faixas inéditas e representa um marco na carreira do artista, que visa consolidar seu nome no cenário musical.

A gravação do DVD ocorreu em um palco de 80 metros quadrados , com um painel de LED de 100 metros quadrados, montado sobre uma estrutura de box truss de 150 metros .

A produção não poupou esforços para garantir um espetáculo visual e sonoro, refletindo a grandiosidade que o EP promete entregar e o público presente pôde conferir de perto essa experiência.

A gravação contou com mais de 300 convidados , entre familiares, empresários, artistas, compositores, jornalistas e influenciadores .

Diego Facó , que vem conquistando cada vez mais espaço no cenário musical, destacou a importância do momento em sua trajetória : “A D&E Music sempre acreditou no potencial de artistas que têm a capacidade de ir além, de criar algo novo. Com o 'DF Sem Freio', quero mostrar ao público o melhor do meu trabalho, sempre buscando inovação e me conectando de forma genuína com as pessoas", afirmou o cantor.

A D&E Music , conhecida por trabalhar com grandes artistas como Matheus Fernandes, Manu Bahtidão, Rogerinho e Solange Almeida , agora investe na carreira de Diego, apostando em seu talento e carisma para alcançar novos patamares.

O EP DF Sem Freio tem tudo para ser um divisor de águas, não apenas para o artista, mas também para o público que acompanha sua trajetória.

Com uma estética inovadora e um som que transita em vários gêneros, Diego Facó pretende não apenas conquistar novos fãs, mas também consolidar sua identidade artística. O EP é uma amostra clara de sua capacidade de inovação, trazendo elementos tradicionais e modernos em uma mistura que promete surpreender o público.

Agora, a expectativa gira em torno do lançamento oficial do EP e dos próximos passos de Diego Facó , que já vislumbra novas oportunidades e desafios em sua carreira.