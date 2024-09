Foto: Divulgacao Preparando lançamento do primeiro disco, Fabricio Mascate toca músicas inéditas ao vivo





A música brasileira segue sendo celeiro de poesia produzida por bons compositores, contrariando muito do que se lê por aí sobre a suposta falta de qualidade da produção atual.

O cantor, compositor e músico Fabricio Mascate é um desses talentos únicos, forjando um trabalho singular, que poderá ser conferido em breve em seu primeiro álbum, o intitulado Flor e Ser, projeto que passeia por ritmos aparentemente díspares como a chamada música erudita e a música caipira, baião e xote .





Antes de lançar o disco, Fabricio vai tocar as faixas no dia 22 de setembro , às 17 horas , na Casa de Cultura da Freguesia do Ó , com a participação especial de Gabriellê , cantora que participou de Durma em Paz , single do compositor.

“Vou levar a banda quase completa, o som será idêntico ao gravado no disco, o que me deixa muito satisfeito” , conta Fabricio Mascate .

Este será o primeiro de três shows planejados para o segundo semestre de 2024 , e o lançamento do álbum Flor e Ser acontecerá ainda este ano.

Todas as apresentações contam com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Programa de Ação Cultural - ProAC.

Fabricio Mascate vem trabalhando nas dez faixas de Flor e Ser desde antes do período pandêmico, voltando a se apresentar ao vivo após muito tempo de maturação artística. Subir aos palcos novamente aquece a relação do cantor com a cena independente paulistana e brasileira.

“Eu estou nutrido por conta disso, de sempre acreditar no trabalho autoral das pessoas. Eu frequento o Samba do Congo, shows de amigos e será bom estar mais ativo na cena como artista e não só como público” , reflete.

O repertório autoral expressa o universo pessoal do músico, homem negro que nem sempre sonhou viver da música. O cenário do palco também contribuirá para contar essa história.

Ornamentado por pinturas em aquarela, a ideia é proporcionar uma exposição viva e interativa, conectando a música à arte e dialogando com os temas de frutificar e florescer.

Sobre Fabricio Mascate

Fabricio Mascate é músico, compositor, professor e produtor cultural. Nascido em Pirituba , bairro da periferia de São Paul o, começou sua trajetória aos 12 anos, quando iniciou seus estudos de violão. Posteriormente, formou-se como Técnico em Regência e Canto Coral pela ETEC de Artes e também pela Escola de Música do Estado de São Paulo – EMESP Tom Jobim , onde cursou violão popular .

Além de compositor, Fabricio está em diversas frentes artísticas. Como produtor cultural e professor de música, atua no projeto Samba do Gaiato , roda de samba que une apresentações e oficinas de instrumentos musicais gratuitas, servindo de introdução a músicos que estão se profissionalizando na área artística; já como cineasta, conta com experiência em direção de seus videoclipes e de documentários, no projeto FAI - Festival Afro e Indígena , onde entrevista músicos independentes e ativistas, trazendo diálogos a respeito de suas trajetórias e lutas.

Em seu trabalho autoral, Fabricio navega por diferentes gêneros musicais, trazendo um pouco de cada um deles para si. Nas canções, é possível encontrar música instrumental, música popular brasileira, samba e música erudita .

O artista também busca trazer diversidade em suas letras ao tratar sobre temas inerentes ao cotidiano, indo de relacionamentos amorosos à histórias de sua avó. O músico aborda muito da fusão da MPB com a música clássica, sempre através de uma linguagem contemporânea.

Seu primeiro disco independente, intitulado Flor e Ser começou a ser produzido por Fabricio em 2017, e chega às plataformas em 2024. O projeto conta com as participações especiais de Mestrinho, Socorro Lira, Gabriellê, Thiago Abdalla, João Paulo Amaral e Deborah Castolline , e já possui dois singles disponíveis, Bença, Dindinha Lua!, em parceria com Mestrinho e João Paulo Amaral e Durma em Paz , em parceria com Gabriellê .

Fabricio Mascate canta Flor e Ser na Casa de Cultura Freguesia do Ó

22 de setembro

17 horas

Casa de Cultura Freguesia do Ó

Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 -

Freguesia do Ó, São Paulo - SP, 02925-040