Um dos grandes nomes da música mundial no século XXI, a estrela britânica Adele concedeu em outubro de 2022 uma entrevista com os seus fãs no momento em que lançava o clipe I Drink Wine .

No evento, a voz de Rolling In the Deep comentou sobre sua possível vinda ao Brasil - o que, até o momento, não aconteceu.





Na ocasião, Adele explicou que sua intenção era realmente fazer um show no país, como parte da turnê de divulgação do álbum 25 . Também haveria a possibilidade de outros shows por aqui após o lançamento de 30 .

"Eu provavelmente não iria conseguir cantar no meu show lá. Eu não iria nem me escutar", iniciou Adele . "Eu realmente tive a intenção de levar a turnê do '25' pra lá e aconteceram coisas fora do meu controle que não permitiram e eu sei que disse isso várias vezes no palco, Eu acho que vi algo na capa de um jornal sobre eu não estar indo e pensei: "Nunca mais vão me querer lá", disse.

E continuou: "Nós estamos tentando, atualmente e antes de dizer isso, eu já aviso imediatamente vocês: eu não sei se isso será possível. Era só um tabloide, fod*-se. Eu de fato não sei se o que eu quero fazer é possível, tipo, legalmente. Não sei se é possível. Mas eu definitivamente, em meus sonhos, quero terminar toda essa campanha no Brasil, pois eu nunca estive lá e vocês foram consistentes por qualquer coisa, meu Deus!".

Adele confirmou que o Brasil sempre esteve em seus planos para uma turnê.

"Mas eu tenho essa intenção. Eu sempre tive essa intenção. Eu prometo para você, eu não estava mentindo. Vocês vieram de todas as partes do mundo, só pra me ver".

Contudo, até hoje os fãs brasileiros de Adele esperam pelo tão desejado primeiro show da cantora.

Neste momento, a cantora realiza uma série de grandes shows na Alemanha , na cidade de Munique .

