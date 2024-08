Foto: Divulgacao Preta Gil celebra 50 anos com lançamento de autobiografia





Em comemoração aos seus 50 anos de vida, Preta Gil apresenta sua autobiografia Preta Gil: os primeiros 50 pela Globo Livros . O livro, lançado nesta quinta-feira (8), mesma data do aniversário da cantora, conta a sua trajetória, desde a infância até a vida adulta.

Em um relato honesto e emocionante, Preta traz histórias surpreendentes sobre a sua vida pessoal e profissional, como quando trocou uma carreira de sucesso como produtora pela vida artística.





Momentos de auge e sucesso, como seu bloco de carnaval, dividem espaço com passagens difíceis, como a descoberta e o tratamento do câncer e o fim de seu casamento .

Preta Gil: os primeiros 50 conta ainda com imagens de arquivo pessoal e fotos de capa de Lita Cerqueira , fotógrafa baiana Mariana Keller, reconhecida por registrar a cultura negra brasileira, além de texto do editor e jornalista Guilherme Samora .

“Sinto que estou meio que na metade do caminho. Sei que não é fácil esse lance de autoconhecimento. Estou revendo, entendendo, processando e me redescobrindo. A vida me deu a chance de enfrentar um câncer, de terminar relações que não me enriqueciam e de começar outras. Me deu a chance de ser avó! E de ser cada vez mais Preta" , reflete a autora.

No dia 13 de agosto, Preta Gil realiza uma uma sessão de autógrafos aberta ao público em São Paulo na Livraria da Vila (Lorena). Já no dia seguinte,

a ação acontece no Rio de Janeiro , na Livraria da Travessa do Shopping Leblo n.

Com início marcado para as 18h, serão distribuídas 200 senhas nas lojas , nos dias dos eventos, mediante a compra ou apresentação do livro.