A dupla sertaneja Fernando e Sorocaba realizaram uma première de seu novo álbum, intitulado Nash , juntamente com a gravadora Warner Music . O evento, em parceria com a Apple Music, contou com uma exibição do mini documentário do projeto em Dolby Atmos , revelando os bastidores do novo álbum audiovisual

da dupla, gravado em Nashville (EUA).

A première aconteceu na noite da última quarta-feira (7), no Cine Marquise , em São Paulo . A produção audiovisual do projeto foi apresentada para os convidados presentes no evento. O conteúdo revelou os bastidores e toda a preparação do novo álbum , que gravado em abril deste ano, e que traz o country em destaque.





Previsto para o dia 22 de agosto , o EP 1 de Nash marca o primeiro lançamento global de uma dupla brasileira e conta com quatro faixas, entre elas Gosto de Caras Assim , colaboração com o artista americano Dustin Lynch .

Nash , que chega em um momento em que a música country está em maior evidência neste século , terá participações internacionais de nomes como C hase Matthew, LOCASH e Chris Weaver Band. Este lançamento contou com o apoio e estratégia dos escritórios da Warner Music no Brasil e em Nashville que realizarão um plano de divulgação nacional e internacional.

O “esquenta” para o projeto começou no final de julho, com a divulgação do single Cold Blooded , composto por Sorocaba em parceria com Chase Matthew , uma das grandes promessas do country.

Com foco em impactar o mercado musical, Cold Blooded é cantada 100% em inglês e, por também ser trabalhada por Chase nos Estados Unidos , fez com que Fernando & Sorocaba fosse a primeira dupla brasileira a figurar nas maiores playlists do gênero.